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ТАСС

Boeing считает "позорным", что NASA обратилось к Маску для спасения астронавтов

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Компьютерная визуализация американского транспортного космического корабля CST-100 Starliner
Компьютерная визуализация американского транспортного космического корабля CST-100 Starliner.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain NASA

Источник газеты New York Post признал, что сотрудники Boeing "ненавидят" SpaceX

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники корпорации Boeing считают "позорным", что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обратилось к компании Илона Маска SpaceX для спасения с Международной космической станции (МКС) экипажа корабля CST-100 Starliner - астронавтов Бутча Уилмора и Суниты Уильямс. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на анонимные источники в штате Boeing.

"У нас в последнее время было столько конфузов, что за нами пристально наблюдают. А это [происшествие] ухудшило ситуацию в сто раз", - заявил источник издания. Он признал, что сотрудники Boeing "ненавидят" компанию Маска, которая теперь пришла на выручку экипажу их корабля, столкнувшегося с техническими проблемами.

Сам Маск на фоне ситуации с кораблем Starliner высказал мнение, что Boeing не сможет доминировать в космической среде. "Как автомобильные компании не смогли доминировать в воздушной среде (они пытались), так и авиастроительные компании не смогут доминировать в космосе", - написал он в X (ранее Twitter), назвав происшествие с построенным Boeing кораблем "естественным поворотом событий".

24 августа NASA сообщало, что экипаж Starliner вернется с МКС только в феврале 2025 года на корабле Crew Dragon вместе с миссией Crew-9. Прежде ожидалось, что корабль CST-100 Starliner вернется на Землю 18 июня, позднее сроки были сдвинуты на 26 июня. Причиной задержки стал отказ нескольких маневровых двигателей корабля Starliner во время стыковки с МКС. 

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