Войти
Lenta.ru

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Каким оружием она атаковала цели в Киеве, Одессе и Львове?

384
0
0
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС.

Россия поразила все цели при ударе по Украине, ВС использовали дроны-камикадзе

Вооруженные силы (ВС) России 26 августа начали массированный огневой удар по целям на территории Украины. Для их поражения армия РФ использует дроны-камикадзе и различные ракеты. С 7:30 по московскому времени взрывы начали звучать в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областях Украины, сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что в ходе удара могли задействовать самолеты Дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) и корабли Военно-морского флота (ВМФ) России. Какие средства поражения использовали военные, разбиралась «Лента.ру».

Россия использует дроны-камикадзе

Одним из элементов комбинированного удара стали дроны-камикадзе «Герань-2». Воздушные силы Украины сообщали, что группы беспилотников направлялись в сторону Киева, Хмельницкой, Винницкой и Полтавской областей.


Сохранившийся после удара фрагмент дрона «Герань-2».
Источник: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Беспилотник с треугольным крылом построен по схеме «бесхвостка». Дрон оснащен двигателем внутреннего сгорания с толкающим винтом, который обеспечивает «Герани» крейсерскую скорость около 180 километров в час. Считается, что беспилотник весом 200 килограммов способен нести осколочно-фугасную боевую часть (БЧ) весом 40-50 килограммов.

Дрон использует инерциальную и спутниковую навигацию, поэтому его нельзя заглушить средствами радиоэлектронного подавления. При этом относительно малая скорость и высота полета, а также высокий уровень шума повышают риск поражения аппарата мобильными группами противовоздушной обороны (ПВО). Военный эксперт Василий Дандыкин сообщал, что дальность «Герани» позволяет поражать аппаратом цели в западной части Украины.

ВКС подняли в воздух самолеты дальней авиации

Также считается, что для ракетных ударов в небо подняли дальние бомбардировщики Ту-22М и стратегические ракетоносцы Ту-95МС, которые используют для запусков ракет Х-101 и Х-555. Стратегическая ракета Х-101 несет боевую часть весом 400 килограммов, а ее дальность может составлять до 2,8 тысячи километров. В июне стало известно, что ВКС России начали использовать Х-101 с двойной боевой частью весом 800 килограммов. Помимо осколочно-фугасной БЧ, ракету оснастили кассетной боеголовкой.


Бомбардировщик Ту-22М3.
Источник: © Alex Beltyukov - RuSpotters Team, CC BY-SA 3.0 GFDL 1.2, via Wikimedia Commons

Х-555 стала развитием ракеты Х-55. Модернизированное изделие получило улучшенную систему управления, которая значительно повысила точность ракеты. Х-555 способна поразить цель на расстоянии две тысячи километров боевой частью весом 410 килограммов.

Бомбардировщик Ту-22М является носителем противокорабельных крылатых ракет Х-22. Один борт может поднять в воздух три сверхзвуковые ракеты. Изначально Х-22 разрабатывали для поражения отдельных авианосцев и корабельных ударных групп противника, но позже ее начали использовать для поражения наземных целей. Базовая версия ракеты несет фугасно-кумулятивную проникающую боевую часть весом 960 килограммов, включая 630 килограммов взрывчатого вещества.

В воздух поднимали МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами

Киев сообщал, что в ходе массированного удара задействовали самолеты МиГ-31К, которые несут гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Считается, что дальность поражения ракеты, которая развивает скорость более 4080 метров в секунду, составляет 3000 километров. «Кинжал» несет боевую часть весом 500 килограммов. Ракету разработали для поражения важных объектов противника, включая авиабазы, командные пункты и системы ПВО.

Летные характеристики «Кинжала» обеспечивают ему способность обходить средства ПВО противника. В марте прошлого года бывший спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ПВО Киева не смогла сбить ни одной ракеты в ходе атаки. По словам полковника в отставке Анатолия Матвийчука, «Кинжал» способен менять направление полета, поэтому высчитать его траекторию невозможно.

500

килограммов

вес боевой части гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Также появлялись сообщения о применении российских комплексов наземного базирования «Искандер-М» и «Бастион». Пусковая установка «Искандера» несет две квазибаллистические ракеты 9М723 с боевой частью весом 480 килограммов, а «Бастион» использует сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс». В марте источник ТАСС сообщил, что ракеты «Бастионов» получили новые активные головки самонаведения, позволяющие с высокой точностью поражать наземные цели.

В море вышли носители крылатых ракет «Калибр»

Помимо авиации, в ходе удара могли задействовать флот. Киевские ресурсы сообщали о выходе в море подлодки, малого ракетного корабля (МРК) и фрегатов, которые способны обеспечить залп из 24-х крылатых ракет «Калибр».

«Калибрами» вооружены различные корабли ВМФ России, включая МРК проектов 21631 «Буян-М» и 22800 «Каракурт», корветы проекта 20385 и дизель-электрические подлодки проекта 636.3. Один «Каракурт» способен нести до восьми крылатых ракет.

Точные характеристики «Калибров» неизвестны. Считается, что дальность ракеты морского базирования может составлять около 1,5 тысячи километров. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев рассказал об эффективности «Калибров» на церемонии спуска МРК «Ставрополь» на воду, которая прошла в июне.

Оружие, [которое] находится на вооружении малого ракетного корабля ["Калибр-НК"], — это эффективное оружие, оно подтвердило себя, не скрою, в рамках в том числе и специальной военной операции, (...) [когда] применялось в том числе с подобных кораблей

адмирал Александр Моисеев

главнокомандующий ВМФ России

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
3М-54
9М723
Club-N
Бастион
Искандер
Кинжал БР
МиГ-31
П-800 Оникс
Ту-22М
Ту-95
Х-101
Х-555
Проекты
20385
21631 Буян-М
22800 МРК
636.3
877 Палтус
Авианосец
БПЛА
ГЗЛА
Калибр КР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 10:58
  • 4082
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 06:34
  • 135
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 27.08 02:37
  • 36
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 26.08 23:57
  • 0
О театральности происходящего.
  • 26.08 22:52
  • 17
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 26.08 18:31
  • 295
Космонавтика Илона Маска
  • 26.08 17:28
  • 161
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 26.08 14:58
  • 0
Территориальные войска как важный элемент в обороне государства
  • 26.08 14:22
  • 1
Путин заслушал доклады командиров о выполнении боевых задач в приграничье
  • 26.08 14:15
  • 2
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 26.08 14:07
  • 29
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией