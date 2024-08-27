Эту советскую подлодку из титана ВМС США просто ненавидели (The National Interest, США)

NI: подлодка, разработанная в СССР еще в 1970-х, опередила свое время

В 1971 году, на гребне "холодной войны", советские конструкторы представили уникальный проект - подводные лодки проекта 705 "Лира". Они отличались новаторскими корпусом и реактором, а также исключительной скоростью.

— Советские подводные лодки проекта 705 "Лира" (по классификации НАТО: Alfa или "Альфа"), представленные в 1971 году, вошли в историю благодаря новаторскому использованию титановых корпусов и реакторов на жидкометаллическом теплоносителе свинец-висмут.

— Эти новшества позволили подлодкам класса "Лира" развивать исключительную скорость свыше 40 узлов, штатно действовать на глубине 350 метров и погружаться на максимальную глубину до 1 300 метров.

— Разработанные в годы холодной войны для соперничества с американскими аналогами подлодки класса "Лира" могли похвастаться двухконтурным корпусом, минимальными требованиями к экипажу и впечатляющими возможностями.

— Первоначальные проблемы с появлением трещин корпусе в итоге удалось решить. Однако, несмотря на передовую конструкцию, было построено лишь семь подлодок, последняя из которых была списана в 1996 году.

Советские подлодки класса "Лира" — самые быстроходные за всю холодную войну

Современная подводная лодка представляет собой сложнейший механизм, который должен соответствовать строгим техническим характеристикам. Требования весьма специфические, поскольку сам характер поставленных задач противоречит законам природы.

Дело в том, что подводные лодки должны обеспечивать жизнедеятельность экипажа на глубине в течение продолжительных периодов времени. В открытом море подводной лодке нередко приходится выполнять тайные и достаточно сложные операции. Поэтому она всегда должна иметь возможность "отработать" различными системами вооружения (в том числе ядерными) по сухопутным или морским целям.

Отсюда и высокие требования к механическим характеристикам. В этой связи представляется совершенно естественным, что производители подводных лодок на протяжении всего последнего столетия активно внедряли новшества, стремились к технологическому прогрессу и пытались улучшить свои изделия и отточить их боевые возможности.

Стимул к нововведениям

В 1970-х годах Советский Союз находился в состоянии холодной войны с США, которая носила поистине глобальный характер. Обе страны стремились создать и внедрить вооружение более современное, чем у противника. Самой очевидной и важнейшей областью технологической гонки между двумя сверхдержавами в годы холодной войны стал, разумеется, космос. Так называемая "космическая гонка" стала мощнейшим стимулом для интенсивного развития технологий, а ее апогеем стала американская программа "Аполлон", в результате которой астронавты несколько раз высаживались на Луну. Но острая конкуренция в годы холодной войны развернулась и в других, менее заметных сферах. Например, а авиационной отрасли, где советские КБ Микояна и Сухого соперничали с американскими компаниями "Боинг" и "Локхид", кто быстрее поставит на вооружение своих стран самые совершенные истребители четвертого, а затем и пятого поколения. Гонка вооружений коснулась танков, межконтинентальных баллистических ракет, авианосцев, и, наконец, подводных лодок. Чтобы получить преимущество над американцами, советские инженеры экспериментировали и стремительно двигались вперед.

Титановый корпус "Лиры"

В 1971 году СССР представил подводную лодку проекта 705 "Лира". Эта атомная ударная подводная лодка была примечательна двумя вещами. Во-первых, ее корпус был сделан из титана. Во-вторых — она стала одной из самых быстроходных за всю историю. На самом деле "Лира" уступала по скорости лишь одной подлодке— советскому же прототипу под названием К-222. Проект 705 "Лира" стал первым случаем использования титана в конструкции корпуса.

Титан — химический элемент, из которого можно получить блестящий переходный металл с ценнейшими свойствами: низкой плотностью, высокой прочностью и устойчивостью к морской воде. Понятно, что, учитывая такие свойства, советские конструкторы активно экспериментировали с этим материалом при проектировании своих подлодок.

Хотя проект 705 спустили на воду лишь в 1971 году, сама идея титановой подлодки впервые была озвучена еще в 1957-м. Проект был задуман так, чтобы удовлетворять целому ряду строгих требований (под знаменем соперничества с американскими проектами). Так, требования гласили, что новая подлодка должна иметь достаточную скорость, чтобы при необходимости догнать любой корабль. Она должна уклоняться от противолодочных систем вооружения, успешно вести подводный бой, слабо поддаваться обнаружению, обладать минимально возможным водоизмещением и иметь как можно меньший экипаж.

Для удовлетворения всех этих требований и был выбран корпус из титанового сплава. Замысел состоял в том, что он обеспечит низкое сопротивление воде, малый вес и, как следствие, высокие скорости и большие глубины погружения. Лодка проекта 705 предполагалась как своего рода подводный "истребитель-перехватчик", которому предстояло скрываться в гаванях или на маршруте патрулирования, а затем при необходимости стремительно выдвигаться на перехват кораблей неприятеля. Корпус "Лиры", как и у большинства советских атомных подводных лодок, имел двухконтурную конструкцию.

Прочный внутренний корпус выдерживал огромное давление океанской толщи, а внешний титановый защищал внутренний и обеспечивал лучшую гидродинамическую форму. Однако внедрить титановый корпус, как и многие другие технологические новшества, оказалось ой как непросто. Легкий сплав оказался достаточно хрупким — и первую же подводную лодку проекта 705 списали из-за появившихся в корпусе трещин.

Однако инженеры смогли усовершенствовать технологии литья и сварки настолько, что появление трещин в корпусах на всех последующих моделях проекта 705 удалось исключить. В качестве энергетической установки на проекте 705 с титановым корпусом был установлен высокотехнологичный реактор с жидкометаллическим свинцово-висмутовым теплоносителем и бериллиевыми замедлителями.

Реактор с жидкометаллическим охлаждением имел ряд преимуществ над аналогами с водяным охлаждением — в том числе более высокую энергоэффективность и меньший вес и размеры. Но главное, он не требовал дозаправки активными элементами. Реактор со свинцово-висмутовым охлаждением (со всеми его весовыми и энергетическими преимуществами) хорошо сочетался с титановым корпусом — оба были направлены на создание меньшей по размеру и более скоростной подлодки.

Готовым изделием стала АПЛ длиной 81 метр, шириной 9,5 метра и осадкой 7,6 метра. Водоизмещение проекта 705 в надводном положении — 2 300 тонн, в подводном — 3 200 тонн. Подводная лодка могла штатно работать на глубинах до 350 метров, а максимально допустимая глубина погружения составляла порядка 1 300 метров. Но самое впечатляющее — проект 705 мог развивать скорость свыше 40 узлов, и все это с полным комплектом торпед, крылатых ракет и мин. Всего в эксплуатацию было введено семь подводных лодок проекта 705 "Лира", последняя из которых оставалась в боевом составе ВМФ России вплоть до 1996 года.

Гаррисон Касс (Harrison Kass)