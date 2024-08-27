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Военное обозрение

США модернизируют свои базы в Индо-Тихоокеанском регионе для защиты от возможных китайских ракетных атак

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Источник изображения: topwar.ru

США модернизируют оборону своих баз в Индо-Тихоокеанском регионе и обустраивают альтернативные объекты, стремясь опередить растущие ракетные угрозы со стороны Китая и Северной Кореи.

Как сообщает издание Аsia Тimes, командование ВВС США выступает за усиление обороны тихоокеанских баз в рамках так называемой стратегии Agile Combat Employment (ACE), направленной на повышение боевой готовности США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Стратегия ACE направлена ​​на усиление возможностей американской армии в условиях вероятного начала глобального конфликта, в том числе с участием Китая. Реализация этой стратегии включает в себя размещение в регионе дополнительных вооружений, модернизацию логистики, а также внедрение концепции Совместной системы командования и управления (JADC2).

Помимо этого, вышеназванная стратегия также включает в себя расширение возможности противодействовать действиям противника и обеспечение возможностей армии США эффективно действовать в различных условиях. В частности, стратегия ACE направлена ​​на расширение оперативных баз ВВС США, снижение зависимости от нескольких крупных аэродромов и требует совместных усилий с армией США по разработке экономически эффективных систем ПВО, размещаемых на базах в регионе.

При этом утверждается, что эта стратегия требует существенных изменений в логистике ВВС США, структурах командования и оперативном планировании с упором на адаптивность и интеграцию объединенных сил.

В докладе Исследовательской службы Конгресса США (CRS), опубликованном в июне 2023 года, говорится, что военные базы США в Тихом океане сталкиваются со значительными угрозами со стороны Китая и Северной Кореи, которые продолжают наращивать свои ракетные потенциалы.

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Страны
Китай
КНДР
США
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