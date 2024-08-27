Песков: Путин внимательно относится к информации боевых командиров о ходе СВО

Это часть ежедневной работы верховного главнокомандующего, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание данным о ходе специальной военной операции от непосредственных участников боевых действий, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

24 августа вечером Путин заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. В этот же день президент провел встречу с руководством Объединенной группировки войск на одном из командных пунктов Минобороны. Верховный главнокомандующий выслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского.

"Это часть ежедневной работы верховного главнокомандующего. Президент уделяет приоритетное внимание получению данных и информации от тех, кто непосредственно на поле занимается вопросами ведения специальной военной операции", - сказал Песков.

Он напомнил, что Путин постоянно получает такую информацию "из первых рук". "Это позволяет оперировать конкретными данными о конкретной ситуации на конкретных участках", - пояснил представитель Кремля.