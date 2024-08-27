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ТАСС

В состав ВМФ приняли носитель "Калибров"

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Малый ракетный корабль проекта 22800
Малый ракетный корабль проекта 22800.
Источник изображения: ЦМКБ "Алмаз"

Речь идет о новом малом ракетном корабле проекта 22800 "Амур"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. В состав ВМФ России принят носитель крылатых ракет "Калибр-НК" - новый малый ракетный корабль проекта 22800 "Амур". Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"В Каспийске под руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России и подъема Андреевского флага на малом ракетном корабле "Амур" проекта 22800", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, церемония проведена в ходе рабочей поездки главкома ВМФ на Каспийскую флотилию. В мероприятии, посвященном приему в состав ВМФ нового корабля, приняли участие начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов, представители главкомата ВМФ, Каспийской флотилии, генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов и представители администрации Дагестана.

"С этого момента очередной корабль становится на защиту национальных интересов нашей великой Родины, - заявил Моисеев. - Корабли типа "Каракурт", спроектированные инженерами Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз", воплотили в себе мощь ударного оружия и высокие мореходные качества. Они внесут свой весомый вклад в укрепление боеготовности, действуя в составе надводной составляющей ВМФ. Выражаю уверенность в том, что экипаж малого ракетного корабля "Амур" будет с честью выполнять поставленные боевые задачи. Хочу поблагодарить весь трудовой коллектив судостроительного завода, корпорации, за неоценимый вклад в укрепление боевой мощи ВМФ России".

Также в ходе церемонии Моисеев отметил, что программа оснащения ВМФ кораблями-носителями высокоточного оружия будет продолжена.

МРК проекта 22800 строятся на нескольких заводах, в том числе на Зеленодоольском (входит в состав "Ак Барс"). Каждый из них несет универсальный корабельный стрельбовый комплекс на восемь ракет "Калибр-НК". 

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
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22800 МРК
Калибр КР
КФ
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