Основатель компании Илон Маск отметил, что в 2024 году планируется доставить около 90% полезной нагрузки на околоземную орбиту и за ее пределы

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Компания SpaceX намерена проводить крупные запуски ракет каждые два дня в 2025 году. Об этом сообщил ее основатель Илон Маск в X (ранее Twitter).

"SpaceX сейчас осуществляет крупный запуск примерно каждые три дня. В следующем году планируется запуск примерно каждые два дня", - написал он. По словам Маска, в 2024 году компания, "вероятно, доставит около 90% полезной нагрузки на околоземную орбиту и за ее пределы".

SpaceX была основана Маском в 2002 году, она занимается разработкой и изготовлением ракет-носителей Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy, многоразовых космических кораблей Dragon, Crew Dragon и Starship, а также развитием системы спутниковой связи Starlink.