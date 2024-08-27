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ТАСС

Премьер Чехии не ожидает перелома в боевых действиях на Украине

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Петр Фиала
Петр Фиала.
Источник изображения: www.ods.cz

Петр Фиала полагает, что действия ВСУ на российской территории являются "определенным символическим изменением"

ПРАГА, 26 августа. /ТАСС/. Перелом в боевых действиях на Украине не ожидается. Такое мнение выразил премьер-министр Чехии Петр Фиала на проходящем в Праге ежегодном совещании послов и руководителей дипломатических миссий республики. Его слова привело информационное агентство ČTK.

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"Мы не ожидаем какого-то выразительного изменения на поле боя [на Украине], - сказал премьер. - Принципиальный перелом в конфликте сейчас мы ожидать не можем".

Тем не менее, он полагает, что действия ВСУ на российской территории являются "определенным символическим изменением". Чехия продолжает оказывать всестороннюю помощь Украине. Интересам республики соответствует последующее присоединение этой страны к структурам Запада.

Киев, по словам премьера, в рамках чешской инициативы по закупке за средства западных государств крупнокалиберных снарядов в третьих странах получает ежемесячно десятки тысяч таких боеприпасов. Прага, как напомнил глава правительства, отказывает помощь Украине и вне этой инициативы. В общей сложности с 24 февраля 2022 года она передала ей два млн крупнокалиберных снарядов и 22 млн единиц боеприпасов среднего калибра. 

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Страны
Украина
Чехия
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