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ТАСС

Астронавт NASA рассказал о своем самочувствии перед четвертым полетом

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Космонавты Доналд Петтит, Анатолий Иванишин, Андре Кейперс, Антон Шкаплеров (на втором плане слева на право), Олег Кононенко и Дэниел Бербэнк (на перв
Космонавты Доналд Петтит, Анатолий Иванишин, Андре Кейперс, Антон Шкаплеров (на втором плане слева на право), Олег Кононенко и Дэниел Бербэнк (на первом плане), 2011 год.
Источник изображения: © NASA

Дональду Петтиту 69 лет

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 26 августа. / ТАСС/. Самый возрастной из действующих астронавтов NASA Дональд Петтит чувствует себя отлично в преддверии четвертого космического полета. Об этом он рассказал журналистам в Звездном городке.

"Отлично", - по-русски ответил 69-летний астронавт на вопрос о своем самочувствии.

Командир корабля "Союз МС-26", космонавт Алексей Овчинин поддержал американского коллегу. "Я вам могу сказать больше, Дон не собирается останавливаться на этом полете. Он говорит: "Я еще не летал на Луну, я хочу полететь на Луну", - рассказал Овчинин журналистам.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-26" запланирован на 11 сентября. Возвращение экипажа на Землю намечено на 1 апреля 2025 года. На полугодовую миссию запланировано выполнение 42 научных экспериментов, из которых три проводятся впервые. Кроме того, в декабре космонавты Овчинин и Вагнер совершат выход в открытый космос - им предстоит установить спектрометр для эксперимента "Монитор всего неба" на внешней поверхности модуля "Звезда".

В июле 2022 года в рамках программы МКС Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на кораблях "Союз МС". Реализация соглашения позволяет при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов. В декабре прошлого года сообщалось, что Роскосмос и NASA планируют продолжать перекрестные полеты по 2025 год включительно. 

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