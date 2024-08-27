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ТАСС

Медведчук: НАТО толкнула Украину на войну, а теперь пытается доказать обратное

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Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Источник изображения: Ирина Яковлева/ ТАСС

Запад продвигает тезис, что, расширяясь на Восток, альянс якобы совершенно не угрожал России, добавил глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Североатлантический альянс толкнул Украину на противостояние с РФ, но с помощью пропаганды пытается обвинить во всем Москву. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

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"Не надо быть экспертом в военном деле, чтобы безошибочно определить, что страны НАТО толкают Украину [при президентстве Владимира] Зеленского на крупномасштабную войну, в результате чего надеются ослабить Россию, сменить там власть и вектор развития. И не нужен глубокий анализ, чтобы понять, что подобные фантазии политиков войны провалились и надо думать о "плане Б". Вот именно этот план и обсуждается массой экспертов и политиков, но на них сегодня ястребы войны спускают информационных собак, которые должны доказать обществу, что никакого "плана Б" и быть не может.", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

В частности, Запад продвигает тезис, что, расширяясь на Восток, НАТО якобы совершенно не угрожала России. При этом, отмечает Медведчук, альянс обложил РФ военными базами со всех сторон.

"Западные пропагандисты обвиняют Россию в том, что она не захотела быть Югославией, Ливией, Сирией или Ираком и начала отстаивать свое единство, свои национальные интересы перед коллективным Западом, чего простить России не могут. В любом случае НАТО - вовсе не безобидная организация гуманитарных инициатив, а агрессивный военный блок, который пытается диктовать миру свои правила, в том числе и с помощью бесчисленных войн и вооруженных конфликтов. Ведь Украину "зонтик" НАТО не только не спас, но и явился причиной кровавого конфликта и гибели сотен тысяч граждан", - обращает внимание лидер "Другой Украины".

По его словам, следующий тезис, который продвигают пропагандисты войны на западе, - это то, что не НАТО двигается на Восток, а Россия якобы хочет двигаться на Запад. "Но ведь это не Россия двигалась своими войсками на Запад, а НАТО на Восток. И Россия целями СВО не ставила "порабощение Украины", а именно демилитаризацию, то есть очищение Украины от НАТО, и денацификацию, то есть очищение от бесчеловечной нацистской идеологии, которая разжигает войну", - продолжил свой анализ Медведчук. Кроме того, западная пропаганда утверждает, что это Россия якобы хочет уничтожить украинскую культуру и язык. При этом не упоминается запрет русского языка, книг и культуры на самой Украине, отметил он.

"Вся западная пропаганда по поводу войны на Украине состоит из наглой и циничной лжи, и пропагандисты считают, что это преимущество, поскольку им их кураторы разрешают говорить любую чушь, а их оппоненты ограничены реальностью", - заключил Медведчук. 

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