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Военное обозрение

Глава Пентагона распорядился сохранить на Ближнем Востоке присутствие авианосных ударных групп для поддержки Израиля

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Источник изображения: topwar.ru

Американские ударные авианосные группы останутся в водах, омывающих Ближний Восток, для защиты стратегического партнера США Израиля от возможных атак Ирана и его союзников в регионе. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Йоавом Галантом.

Напомним, что Соединенные Штаты решили стянуть к Ближнему Востоку значительные военные силы после убийства в Тегеране лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, ожидая ответного удара Ирана по Израилю. Помимо присутствовавшей в регионе ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт», сюда были переброшены авианосец «Авраам Линкольн» и атомная подлодка «Джорджия», оснащенная управляемыми ракетами.

Министр приказал сохранить присутствие в регионе двух ударных авианосных групп

- заявили в Пентагоне.

А в ходе разговора с Галантом Остин заверил его, что Вашингтон всегда готов защитить Израиль от любых атак со стороны Ирана и его региональных партнеров.

На фоне продолжающейся одиннадцатый месяц войны в секторе Газа в последнее время все больше тревожных новостей приходит с другого фронта на Ближнем Востоке – ливано-израильского, где Израиль и ливанская «Хизбалла» все интенсивнее обмениваются ударами.

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