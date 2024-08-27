СМИ: задержание Дурова осложнит для Запада получение информации о конфликте на Украине

После передачи Дурова в руки французских правоохранительных органов давлению силовиков может подвергнуться и сам Telegram, пишет Defense One

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Задержание во Франции сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова может ограничить возможность получения жителями и экспертным сообществом западных стран актуальной информации о ходе конфликта на Украине. Такое мнение высказал обозреватель американского портала Defense One Патрик Такер.

По его оценке, после передачи Дурова в руки французских правоохранительных органов давлению силовиков может подвергнуться и сам Telegram. В результате эти действия приведут к тому, что общественность западных стран лишится доступа к актуальной информации о конфликте, поскольку мессенджер "стал основной платформой для российских военных блогеров, освещающих боевые действия на Украине", пояснил Такер.

Американский обозреватель также отметил, что материалы российских телеграм-каналов остаются "ценным источником сведений" для западных аналитических центров, таких как вашингтонский Институт изучения войны (ISW). Схожую точку зрения в комментарии для Defense One выразил научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт, отметивший важность Telegram для западных военных экспертов.