Если нет возможности исполнять свои обязательства перед кредиторами, обратитесь за консультацией к юристам, специализирующимся на делах о финансовой несостоятельности. В противном случае ваша задолженность может попасть к сотрудникам ФССП. Этот совет актуален, в том числе и для мобилизованных.

Как банкротятся участники СВО

Военнослужащие банкротятся на тех же основаниях, что и рядовые граждане. Но интересы мобилизованных, столкнувшихся с финансовой несостоятельностью, защищает государство. По закону у них запрещено изымать часть денежного довольствия, недвижимость, купленную в соответствии с программой ипотечного кредитования.

С началом СВО возникло немало спорных моментов, касающихся банкротства, подвергшихся мобилизации граждан и положенных им выплат. В нюансах списания задолженностей людей, исполняющих воинский долг, следует разобраться.

Осенью 2022 года перестал действовать мораторий на инициирование процедуры банкротства в отношении мобилизованных граждан. Власти решили его не продлевать.

Но у граждан, выполняющих боевые задачи, нет возможности отслеживать ход дела. Они физически не могут участвовать в слушаниях, подавать ходатайства о сохранении активов и защищенных законом от изымания доходов. Мобилизованные также лишены возможности оспаривания противозаконных действий арбитражного управляющего.

Учитывая эти моменты, суд должен приостановить разбирательство сразу после получения сведений об участии потенциального банкрота в боевых действиях. Соответствующее положение содержится в ст. 143 АПК РФ.

В судах не следят за формированием вооруженных сил. Если гражданин попал под мобилизацию, он должен сам подать ходатайство о приостановке разбирательства, инициированного в связи с его финансовой несостоятельностью. Важно предоставить документацию, подтверждающую участие в СВО. Это может быть справка, полученная в военном комиссариате либо копия повестки. Бумаги направляются в суд лично или через доверенное лицо.

Пока не будут предоставления сведения о выполнении гражданином боевых задач, разбирательство будет продолжаться на общих основаниях.

На период его приостановки суд лишается права:

вынесения решений по делу;

ликвидации обязательств гражданина;

утверждения мирового договора.

Закон в подобных случаях запрещает списывать средства, изымать принадлежащие банкроту активы.

Запрет не касается действий процессуального характера:

добавления кредиторов в реестр;

розыска активов неплательщика;

оценки имущества.

После того как мобилизованный выполнит боевые задачи, его исключат из состава Вооруженных Сил России, разбирательство по делу о банкротстве продолжится.

Если гражданин заинтересован в том, чтобы ускорить процесс, он может подать заявление об установлении финансовой несостоятельности в ходе несения службы. Дело может быть рассмотрено и в его отсутствие, если было начато до призыва.

Внимание! Возможности обанкротиться через МФЦ у военнослужащих нет, поскольку они каждый месяц получают денежное довольствие. Списать долги можно исключительно в судебном порядке.

Что произойдет с боевыми выплатами за участие в СВО

Имущество мобилизованного наряду с зарплатой войдет в конкурсную массу, кроме суммы на жизнь в размере МРОТ, единственной жилплощади и защищенных от взыскания доходов.

Военнослужащим положено денежное довольствие, включающее оклад и дополнительные выплаты. Почти все доплаты носят компенсационный характер. Эти деньги взыскать нельзя, поскольку их платят за высокий риск, они предназначены для восстановления здоровья (п.21 ст.101 ФЗ №229). Данное положение относится и к действующим военным, и к тем, кто считается ветераном боевых действий.

Оклад наряду с выплатами поощрительного характера войдет в конкурсную массу. Должнику оставят прожиточный минимум.

Если арбитражный управляющий добавляет в конкурсную массу компенсационные выплаты участника СВО, на его действия можно пожаловаться.

Как боец СВО может распоряжаться денежными выплатами

Согласно действующему законодательству банкроты лишаются права распоряжения своими счетами. Данное положение не распространяется на военнослужащих, точнее на их возможность открывать и использовать счета, куда зачисляют выплаты за участие в боевых действиях. У арбитражного управляющего нет права ограничивать такие операции, блокировать карты, куда поступают указанные средства.

Что будет с жильем военного-банкрота

Закон запрещает изымать единственную жилплощадь, которой владеет банкрот. Недвижимость, купленную по программе военной ипотеки в конкурсную массу, также не включают. Даже если кредит не погашен, семья военнослужащего не останется на улице.