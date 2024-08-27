Глава дипломатии Евросоюза назвал ситуацию на Ближнем Востоке критически опасной

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Ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня опасности. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, последствия кризиса ощущаются не только в этом регионе, но и за его пределами.

Я поддерживаю призыв премьер-министра Ливана Наджиба Микати к немедленному применению резолюции 1701 СБ ООН, в дополнение к столь необходимому прекращению огня в Газе, чтобы предотвратить риск полномасштабной войны

– написал Боррель в своем аккаунте в запрещенной в РФ социальной сети Х.

Напомним, накануне американская разведка в очередной раз дала прогноз, что ливанское движение «Хизбалла» нанесет удар по Израилю в течение ближайших 48 часов. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собрал на экстренное заседание свой кабинет министров.

Стоит отметить, что главной движущей силой возможного полномасштабного конфликта в регионе является именно Тель-Авив. Последнее обострение ситуации в регионе произошло после того, как израильские спецслужбы осуществили в Тегеране покушение на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, в результате которого он погиб.

После этого Тегеран заявил о намерении нанести ответный удар по Израилю, а о своей готовности принять участие в боевых действиях на стороне Исламской Республики заявили представители ливанского движения «Хизбалла» и йеменские хуситы. Палестинское движение ХАМАС в данном случае не нужно было даже спрашивать.

Израиль на этом фоне, хоть и признал свою ответственность за убийство Исмаила Хании, даже не думал извиняться и даже рассматривал возможность нанесения превентивного удара по Ирану. Что же касается «Хизбаллы», то объекты движения подвергаются регулярным бомбардировкам авиации ЦАХАЛ.

Добавим, что представители Евросоюза предпринимали неоднократные попытки усадить конфликтующие стороны за стол переговоров. В частности, несколько визитов на Ближний Восток совершила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Но в Тель-Авиве ее аргументы посчитали недостаточно убедительными.

Подчеркнем, что резолюция 1701 была принята СБ ООН в 2006 году. Она призывала к немедленному выводу израильских войск с территории Ливана и разоружению «Хизбаллы».