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ЦАМТО

ПАО "Яковлев": проведена работа по "привязке" вертолетного двигателя ВК-650 к Як-152

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Як-152
Як-152.
Источник изображения: wikipedia

ЦАМТО, 26 августа. Новый легкий учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов ВКС России Як-152 может быть оснащен вертолетным двигателем ВК-650, эскизная работа проведена.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.

Двигатель ВК-650 изначально создавался для оснащения вертолетов Ка-226, "Ансат", VRT-500.

"Мы с коллегами из ОДК провели эскизную работу по "привязке" двигателя ВК-650 к данному самолету. Двигатель подходит, но у них (ОДК – ред.) приоритет – это двигатель для вертолета. Потом будем работать над данным двигателем для самолета. Мы такую предварительную работу с ОДК провели", – сказал А.Богинский.

По его словам, сейчас ПАО "Яковлев" ищет инвесторов для данного проекта.

В конце 2023 года, в соответствии с ранее утвержденными планами, были завершены государственные совместные испытания Як-152. В ходе этих испытаний были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета. Следующим этапом развития проекта станет импортозамещение немецкого двигателя, воздушного винта и других комплектующих Як-152 на российские аналоги.

Существующие на сегодняшний день первые образцы Як-152 оснащены немецкими двигателями RED A03.

Як-152 является дополнением к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130.

Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух учебно-тренировочных самолетов – поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков – является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов ВКС.

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