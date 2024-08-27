Эксперт: вылазка ВСУ в Курской области имеет признаки участия НАТО в ее подготовке

На протяжении долгих лет США применяли высокоэффективную мобильную общевойсковую стратегию, сформированную после немецких блицкригов Второй мировой войны, отметил отставной полковник Ричард Блэк

ВАШИНГТОН, 26 августа. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Характер действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время атаки в Курской области указывает на причастность НАТО к ее подготовке. С такой оценкой выступил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший член сената законодательного собрания штата Вирджиния отставной полковник Ричард Блэк.

Читайте такжеЧто известно о ситуации в Курской области

"Администрация [президента США Джо] Байдена утверждает, что не знала заранее об атаке, хотя у нее были все отличительные черты западной стратегии. На протяжении долгих лет США применяли высокоэффективную мобильную общевойсковую стратегию, сформированную после немецких блицкригов Второй мировой войны. Во время атаки в Курской области была применена эта стратегия, и я подозреваю, что НАТО помогала в планировании", - отметил эксперт.

По его словам, "почти нет сомнений в том, что НАТО была вовлечена" в подготовку атаки ВСУ в Курской области. При этом Блэк допустил, что "точная дата атаки, вероятно, держалась в секрете как в целях оперативной безопасности, так и для того, чтобы дать странам НАТО возможность правдоподобно отрицать [свою причастность] в случае, если бы рискованная авантюра обернулась катастрофой".

Эксперт подчеркнул, что на прошлой неделе основное внимание американской администрации было приковано к национальному съезду Демократической партии в Чикаго (штат Иллинойс). "Однако вылазка послужила тому, чтобы затмить неприятные новости об уверенном продвижении российских войск на Донбассе заголовками о переходе украинцами границы в направлении Курска. Нет никаких сомнений в том, что эта смена нарратива радует администрацию Байдена... до поры до времени", - убежден эксперт.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера, неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 5 800 военнослужащих и 72 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.