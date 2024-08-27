Северный фронт

Военный историк Дмитрий Болтенков — о возникновении и задачах дальних морских походов отрядов кораблей ВМФ России

В этом августе начался 13-й по счету Арктический поход сил Северного флота. В состав отряда вошли большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательный буксир «Алтай» и танкер «Сергей Осипов». Но почему вообще в свое время Россия решила создать флот в Северном Ледовитом океане и какие функции он выполняет сейчас?

Первые боевые действия в Северном Ледовитом океане проходили в годы Первой мировой войны, когда России пришлось создавать флотилию для охраны и обороны конвоев, следовавших от стран Антанты в порты Архангельска и Романова на Мурмане (нынешний Мурманск).

В 1920–1930 годы советская власть вкладывала огромные усилия в развитие и освоение Арктики и северных территорий РСФСР. Были найдены и стали осваиваться уголь в Воркутинском регионе, цветные металлы в Норильске и т.д. Через Северный морской путь шло снабжение городов и поселков Красноярского края и вывоз добытых ресурсов.

В начале Великой Отечественной войны в августе 1941 года в составе Северного флота была создана Беломорская военная флотилия (БВФ) для задач обороны морских коммуникаций Северного Ледовитого океана (СЛО). По сути, на Северной флот легли задачи борьбы с немецкими силами в Северной Атлантике и задача охраны и обороны конвоев, следовавших от наших тогдашних союзников в те же порты, что и в Первую мировую. БВФ также участвовала в защите союзнических конвоев, но большая часть сил вела боевые действий в арктических водах.

В дальнейшем силы флотилии регулярно усиливались. Из небольшого количества достоверно уничтоженных нашими подводными и надводными силами немецких подводных лодок две были потоплены именно в Карском море. Это U-639, потопленная нашей лодкой С-101 28 августа 1943 года, и U-362, уничтоженная 5 сентября 1944 года тральщиком Т-116. Немалые потери понесли и мы. Уже в то время были видны сложности ведения боевых действий в этом регионе: низкие температуры воды и воздуха, сильные ветра, белые и полярные ночи, льды, огромные расстояния. В общем, это совсем не теплые воды Черного моря.

После войны БВФ была свернута в Беломорскую военно-морскую базу. Интересно, что в целом здравая идея конца 1940-х годов разделить Балтийский и Тихоокеанский на два флота каждый не была реализована на Северном флоте, который имеет огромную зону ответственности от Северной Атлантики и до Берингово моря.

Со временем Северный стал главным флотом страны. В период своего расцвета в его состав входили три флотилии и две эскадры подводных лодок, флотилия разнородных сил и эскадра надводных кораблей. Но все эти силы были ориентированы на ведение боевых действий в Северной Атлантике против сил НАТО. В мемуарах командующих Северным флотом адмиралов А.П. Михайловского и И.М. Капитанца, достаточно подробно описывающих цели и задачи Северного флота в 1980-е годы, практически ничего не написано о задачах охраны и обороны морских коммуникаций в Северном Ледовитом океане в целом и в Карском море в частности.

А в этом регионе находятся ключевые порты региона — Диксон и Дудинка. Полагалось, что боевые действия там будет вести Арктическая флотилия, развертываемая в военное время на основе мобилизованных вооруженных судов гражданского флота. Сами же походы надводных боевых кораблей в акваториях восточнее Белого моря были крайне редки.

В постсоветское время в СЛО были обнаружены большие запасы нефти и газа. Идет их активное освоение, создаются заводы по переработке СПГ. В Норильске в настоящее время снова впервые после 1991 года строят жилые дома для сотрудников «Норникеля», который по ряду оценок дает 1% ВВП страны. Россия снова тратит огромные средства на развитие своих арктических регионов.

В этой связи силы Северного флота и начали отработку боевых действий в Арктических водах и изучение вод этого региона с 2012 года. Проводятся в первую очередь десантные операции по переброске и высадке как частей морской пехоты, так и арктических войск. Это очень важный элемент, учитывая огромные расстояния Севера России и отсутствие других транспортных путей иначе как по воздуху и по морю.

Отрабатываются нюансы борьбы с иностранными подводными лодками и боевыми кораблями. Именно поэтому в состав отрядов включаются противолодочные и десантные корабли. Также в ходе походов налаживаются совместные боевые действия с развернутыми на островах Северного Ледовитого океана тактическим группами. Сами же такие группы имеют в своем составе береговые ракетные комплексы типа «Бастион». Часто в состав отрядов включаются и транспортные суда для перевозки особо ценных грузов для тактических групп и для вывоза мусора еще советских времен.

Очень важным элементом по опыту проводимой СВО стала отработка взаимодействия военных с гражданскими структурами как государственной, так и местной власти и с коммерческим структурами, ведущими свою экономическую деятельность в Арктике. Отрабатываются также и спасательные операции. Широко ведутся работы по уточнению гидрографии и гидрологии Северного Ледовитого океана.

Важным для российского флота остается и вопрос переброски Северным морским путем кораблей Северного флота на Тихоокеанский и, наоборот, в целях усиления того или иного направления. Для обеспечения плавания в сложных ледовых условиях привлекаются атомные ледоколы госкорпорации «Росатом». Изменившаяся климатическая обстановка позволила и наладить перевод вновь построенных боевых кораблей и вспомогательных судов посредством СМП на ТОФ.

Новые технологии судостроения и судовождения, а также общее потепление климата и действия недружественных стран снова открывают возможность ведения боевых действий в Арктике. Этому свидетельство и недавно принятая новая арктическая стратегия США. Американские ВМС активно усиливаются подводными лодками, есть и у Канады планы по строительству новых субмарин. Канада также активно обновляет свой надводный флот, включая строительство патрульных ледоколов. Недружественные западные страны активно пытаются проводить свою деятельность в водах, которые Россия законно считает своими. Не стоит забывать, что в свое время американцев «за ухо» выпроваживали с территории острова Врангеля.

Автор — военный историк Дмитрий Болтенков

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