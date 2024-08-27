Войти
ТАСС

На учениях "Селенга-2024" в Монголии отработали проведение КТО

281
0
0
Учения "Селенга-2021" в Монголии
Учения "Селенга-2021" в Монголии.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Военные использовали FPV-дроны, самолеты МиГ-29 и Су-25, а также вертолеты Ми-8 АМТШ и Ми-24П, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Основной этап российско-монгольских военных учений "Селенга-2024" прошел на полигоне Чойбалсан в Монголии. В их ходе группа бойцов из двух стран отработала проведение контртеррористической операции по освобождению населенного пункта, захваченного условными незаконными вооруженными формированиями, разгрому и уничтожению отступающего "противника", сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Широкое применение в ходе учения беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов позволило обеспечить обнаружение наземных целей условного противника, передачу их координат и корректировку огня по их уничтожению в режиме реального времени. В нанесении удара авиационными средствами поражения по выдвигающимся колоннам техники и живой силе противника были задействованы самолеты МиГ-29 и Су-25, а также вертолеты Ми-8 АМТШ и Ми-24П истребительной, штурмовой и армейской авиации", - рассказали в ВВО.

Экипажи самолетов ВВС Монголии входят в состав авиационного полка, являющегося приемником исторических традиций легендарной эскадрильи "Монгольский арат", сформированной в годы Великой Отечественной войны. Также для нанесения огневого поражения противнику бойцы использовали реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация".

"Впервые в ходе учения был применен тактический воздушный десант в составе групп специального назначения Вооруженных сил России и Сил специальных операций Монголии. <...> После успешного уничтожения выявленных огневых средств условного противника на переднем крае обороны штурмовая рота мотострелкового подразделения при поддержке огня боевых машин пехоты и танков Т-72 Б3М уничтожила и вытеснила противника из населенного пункта", - отметили в пресс-службе, добавив, что в ходе учений военные отработали новые тактические действия, способы уничтожения противника и управления войсками с учетом опыта ведения современных боевых действий.

Совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2024" направлены на борьбу с международным терроризмом. Ежегодно на учениях разыгрываются различные эпизоды тактических действий и отрабатываются новые приемы современного боя. В 2024 в межвидовых учениях участвовали подразделения Сухопутных войск, ВКС и подразделений специального назначения Вооруженных сил России и подразделения Вооруженных сил Монголии общей численностью до 700 человек и около 200 единиц специальной военной техники. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Россия
Продукция
2С3 Акация
Град РСЗО
Ми-24
Ми-8
Су-25
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 10:58
  • 4082
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 06:34
  • 135
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 27.08 02:37
  • 36
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 26.08 23:57
  • 0
О театральности происходящего.
  • 26.08 22:52
  • 17
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 26.08 18:31
  • 295
Космонавтика Илона Маска
  • 26.08 17:28
  • 161
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 26.08 14:58
  • 0
Территориальные войска как важный элемент в обороне государства
  • 26.08 14:22
  • 1
Путин заслушал доклады командиров о выполнении боевых задач в приграничье
  • 26.08 14:15
  • 2
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 26.08 14:07
  • 29
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией