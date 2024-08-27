На учениях "Селенга-2024" в Монголии отработали проведение КТО

Военные использовали FPV-дроны, самолеты МиГ-29 и Су-25, а также вертолеты Ми-8 АМТШ и Ми-24П, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Основной этап российско-монгольских военных учений "Селенга-2024" прошел на полигоне Чойбалсан в Монголии. В их ходе группа бойцов из двух стран отработала проведение контртеррористической операции по освобождению населенного пункта, захваченного условными незаконными вооруженными формированиями, разгрому и уничтожению отступающего "противника", сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Широкое применение в ходе учения беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов позволило обеспечить обнаружение наземных целей условного противника, передачу их координат и корректировку огня по их уничтожению в режиме реального времени. В нанесении удара авиационными средствами поражения по выдвигающимся колоннам техники и живой силе противника были задействованы самолеты МиГ-29 и Су-25, а также вертолеты Ми-8 АМТШ и Ми-24П истребительной, штурмовой и армейской авиации", - рассказали в ВВО.

Экипажи самолетов ВВС Монголии входят в состав авиационного полка, являющегося приемником исторических традиций легендарной эскадрильи "Монгольский арат", сформированной в годы Великой Отечественной войны. Также для нанесения огневого поражения противнику бойцы использовали реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация".

"Впервые в ходе учения был применен тактический воздушный десант в составе групп специального назначения Вооруженных сил России и Сил специальных операций Монголии. <...> После успешного уничтожения выявленных огневых средств условного противника на переднем крае обороны штурмовая рота мотострелкового подразделения при поддержке огня боевых машин пехоты и танков Т-72 Б3М уничтожила и вытеснила противника из населенного пункта", - отметили в пресс-службе, добавив, что в ходе учений военные отработали новые тактические действия, способы уничтожения противника и управления войсками с учетом опыта ведения современных боевых действий.

Совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2024" направлены на борьбу с международным терроризмом. Ежегодно на учениях разыгрываются различные эпизоды тактических действий и отрабатываются новые приемы современного боя. В 2024 в межвидовых учениях участвовали подразделения Сухопутных войск, ВКС и подразделений специального назначения Вооруженных сил России и подразделения Вооруженных сил Монголии общей численностью до 700 человек и около 200 единиц специальной военной техники.