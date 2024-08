Для настоящих асов: лучшие американские и российские истребители (The National Interest, США)

Истребители играют решающую роль в военных победах со времен Второй мировой войны, пишет TNI. Эксперты сравнили лучшие истребители России и США и назвали их главные достоинства и недостатки.

Майя Карлин (Maya Carlin)

Истребители играют решающую роль в военных победах со времен Второй мировой войны. На вооружении США стоят такие передовые истребители, как F-22 Raptor (“Хищник”), F-35 Lightning II (“Молния”), F-15EX Eagle II (“Орел”) и F/A-18 Super Hornet (“Шершень”), которые предлагают непревзойденную скрытность, скорость и огневую мощь.

F-22 остается самым новаторским истребителем завоевания превосходства в воздухе, тогда как более универсальный F-35 стал самым широко используемым самолетом пятого поколения.

Лучшие российские истребители — это Су-57, Су-35, МиГ-29 и МиГ-35, но все они отстают как по технике обеспечения малозаметности, так и по экспорту.

Единственный российский самолет пятого поколения — это Су-57. При этом по-прежнему широко используются более старые платформы, такие как Су-35.

F-35 против Су-57: лучшие истребители США и России

Истребители — неизменный ключ к успеху в бою со времен Второй мировой войны.Пожалуй, первой демонстрацией господствующей роли истребителей на современном поле боя стало нападение Японии на Перл-Харбор.

Разумеется, не все истребители одинаково полезны на поле боя. Платформы сильно разнятся по технике обеспечения малозаметности, скорости, вооружению и авионике. Давайте рассмотрим и сравним лучшие истребители США и России: F-35, F-22, F-15EX и Block III F/A18 Super Hornet с одной стороны и Су-35, Су-57, МиГ-29 и МиГ-35 с другой.

Лучшие истребители США: F-22, F-35, F-15EX и другие

F-22 Raptor поступил на вооружение более двух десятилетий назад, став первым в мире истребителем пятого поколения. Raptor уникальным образом сочетает в себе сверхманевренность, скрытность и сверхзвуковую крейсерскую скорость. Несомненный козырь F-22 — его незаметность для самолетов противника благодаря малой эффективной поверхности рассеяния и двум двигателям с управляемым вектором тяги.

F-35 Lightning II — новейшая американская разработка пятого поколения. Сочетание скорости, скрытности и надежного вооружения сделало его самым желанным тактическим истребителем в мире. На самом деле, парк действующих F-35 по численности превышает все остальные “невидимки” вместе взятые.

Причина, по которой уже свыше 900 F-35 отправилось на экспорт, кроется в многофункциональности платформы. Lightning II может собирать разведданные и вести наблюдение, а также несет средства радиоэлектронной борьбы — причем во многих отношениях превосходит аналоги.

Хотя Lightning II чуть ли не повсеместно считается лучшим из лучших, это отнюдь не самый дорогой американский истребитель из нашего списка. Этот титул достается F-15EX, каждый из которых обходится почти в 94 миллиона долларов. Непомерная цена как минимум отчасти компенсируется выдающимися возможностями платформы. Ранее в этом году истребитель доказал, что способен нести и запускать во время полета до 12 ракет класса “воздух-воздух”. А грузоподъемность до 13,6 тонны боеприпасов делает F-15EX настоящим “летающим бомбовозом”.

Последняя платформа американского производства, которая, безусловно, может претендовать на звание одного из лучших истребителей на Земле, — это последняя версия Super Hornet. Новый F/A-18 Block III более чем на 20% крупнее предыдущих вариантов и благодаря повышенной грузоподъемности, технике обеспечения малозаметности и дальности полета стал опорой ВМС США. Модернизированный вариант также оснащен настраиваемым сенсорным экраном размером 10x19 дюймов, который стал серьезным подспорьем для пилотов. Благодаря усовершенствованным дисплеям пилоты могут обрабатывать информацию с помощью распределенного целевого микропроцессора для наведения. По вычислительной мощности этот бортовой компьютер более чем в 17 раз опережает аналоги.

Лучшие российские истребители: Су-57, Су-35 и другие

Как и США, Россия также имеет в своем воздушном арсенале четыре надежных истребителя. Однако в настоящее время в составе ВКС России летает лишь один самолет пятого поколения. Су-57 (по классификации НАТО: Felon, или “Злоумышленник”) отличается от советских предшественников рядом усовершенствований. Истребитель может достигать скорости 2,0 Маха — и таким образом быстрее F-35 Lightning II.

Однако, несмотря на свою скорость, Су-57 страдает от ряда конструктивных недостатков. Прежде всего, он менее малозаметный, чем любой из его американских аналогов пятого поколения.

И даже при том, что Су-57 — единственный российский истребитель пятого поколения, в ходе спецоперации на Украине он практически не используется: Москва предпочитает его предшественников.

Су-35 разработан еще в Советском Союзе в противовес американским самолетам F-14 и F-15 времен холодной войны. Благодаря двум турбовентиляторным двигателям АЛ-31Ф Су-35 развивает скорость свыше 2,25 Маха — это на одном уровне с Raptor и намного быстрее Lightning II. Кроме того, Су-35 обладает внушительным дополнительными возможностями “воздух-земля”.

Су-35 — не единственная советская платформа из тех, что до сих пор несут службу в ВКС России. МиГ-29 разрабатывался в КБ Микояна как многоцелевой истребитель. Самолет может нести почти 4,1 тонны вооружений, включая ракеты “воздух-воздух” Р-27 (по классификации НАТО: AA-10 Alamo или “Аламо”), Р-72 (AA-II Archer или “Лучник”) и Р-60 (AA-8 Aphid или “Тля”).

Россия считает его глубокую модификацию МиГ-35 (по классификации НАТО: Fulcrum-F или “Точка опоры”) платформой “поколения 4+++”. Москва впервые представила МиГ-35 в качестве преемника МиГ-29 в 2007 году. Самолет оснащен радаром с фазированной антенной производства компании “Микоян”, который дает ему преимущество перед аналогами прошлых поколений.

Каждый МиГ-35 может нести обширный груз ракет, реактивных снарядов и бомб, включая противокорабельные ракеты Х-31А, противорадиолокационные Х-31П, ракеты “воздух-поверхность” Х-29ТЭ и корректируемые бомбы с телевизионным наведением КАБ-500Кр. Хотя эта платформа надежна, Москва так и наладила успешный экспорт МиГ-35 и остается его единственным оператором.

Майя Карлин — автор статей по национальной безопасности в The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник Университета имени Райхмана. Помимо The National Interest публикуется в Jerusalem Post и Times of Israel