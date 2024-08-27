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ЦАМТО

МНО Литвы получило новую партию ББМ JLTV

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Источник изображения: Фото: kam.lt

ЦАМТО, 26 августа. МНО Литвы 22 августа объявило о доставке в страну новой партии легких тактических бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4x4.

Около 150 бронемашин были доставлены в рамках второго этапа приобретения на прошлой неделе.

По заявлению министра национальной обороны Л.Кащюнаса, данная техника также будет применяться в качестве платформы для систем ПВО ближнего действия. На платформе JLTV могут быть установлены ЗРК RBS-70 NG, которые МНО Литвы закупило в июле этого года. Поставка этих систем запланирована на 2025-2027 гг.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку в Литву в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 500 легких бронеавтомобилей JLTV с колесной формулой 4x4, ДУМВ M153 CROWS, 12,7-мм пулеметов M2 QCB, комплектов Boomerang для определения источника стрельбы, а также другого оборудования и услуг на сумму до 170,8 млн. долл.

Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы и МО США подписали письмо с предложением и принятием предложения на поставку первых 200 ББМ JLTV с колесной формулой 4x4 в ноябре 2019 года. Данные ББМ были доставлены в Литву четырьмя партиями в период августа 2021 по декабрь 2023 года.

В октябре 2022 года Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы подписало с властями США второй контракт, предусматривающий приобретение 300 дополнительных бронемашин JLTV. Их поставки должны быть полностью выполнены к концу 2025 года.

Первые 35 бронеавтомобилей JLTV, закупленных на втором этапе программы, были доставлены в Литву в марте 2024 года.

Бронеавтомобили JLTV предназначены для подразделений бригад "Железный волк" и "Грифон" Вооруженных сил Литвы, а также сил быстрого реагирования. Поставляемая техника оснащается как ДУМВ CROWS, так и турелями.

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Страны
Литва
США
Продукция
JLTV
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