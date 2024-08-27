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Интерфакс-АВН

Военнослужащие Казахстана и Азербайджана завершили совместные учения

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Флаги Казахстана и Азербайджана
Флаги Казахстана и Азербайджана.
Источник изображения: newskaz.ru

Астана. 26 августа. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - На полигоне Коктал в Жетусуской области Казахстана завершилось международное тактико-специальное учение "Алтын кыран-2024" (Золотой орел), сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Казахстана.

За практическим этапом действий учений наблюдали начальники генеральных штабов вооруженных сил Казахстана и Азербайджана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и генерал-полковник Керим Велиев, отметили в пресс-службе Минобороны Казахстана.

"За время проведения учения слаживание контингентов достигло высочайшего уровня. Командир сводного разведывательного отряда проанализировал все вероятные маршруты передвижения противника, выбрал подходящую местность, где движение автомобильного транспорта затруднено рельефом, отработал вопросы расположения огневых точек и их маскировки. Правильность принятых решений обеспечила эффективность организованной засады и четкость выполнения поставленной задачи", - отмечается в сообщении.

В ходе активной фазы сводный отряд, состоящий из казахстанских десантников и военнослужащих азербайджанской армии, организовал засаду на колонну автомобильной техники незаконного вооруженного формирования.

"Международное тактико-специальное учение завершилось демонстрацией специальных разведывательных действий в условиях горно-пустынной местности. Мы смогли убедиться в высоком уровне подготовки командного состава, физической подготовленности военнослужащих, взаимодействия между контингентом двух стран. Командиры подразделений в очень короткий срок сумели добиться слаженности личного состава, которые действовали, как единый организм. Этого удалось достигнуть благодаря созданию сводных отрядов, в которых на протяжении всего периода учений бок о бок выполняли задачи казахстанские и азербайджанские военнослужащие", - цитирует пресс-служба руководителя учения, командующего десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Казахстана генерал-майора Алмаза Джумакеева.

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