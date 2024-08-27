Иркутскому авиационному заводу исполнилось 90 лет

ЦАМТО, 26 августа. Филиал ПАО "Яковлев" – Иркутский авиационный завод (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) отмечает 90-летний юбилей: 24 августа 1934 года были запущены основные цеха завода, эта дата считается днем рождения предприятия.

"Свой юбилей ИАЗ встречает в качестве одного из наиболее современных и динамично развивающихся предприятий машиностроения России. Став пионером цифрового авиастроения в нашей стране, предприятие продолжает внедрять уникальные технологии, двигающие вперед сразу несколько подотраслей промышленности", – говорится в поздравительном обращении первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова к работникам ИАЗ.

Первый вице-премьер также отметил, что правительство и вся страна возлагают большие надежды на иркутских авиастроителей в связи с реализацией проекта новейшего магистрального авиалайнера МС-21. "Именно в ваших руках сегодня находится будущее российского авиастроения", – подчеркнул он.

В настоящее время на ИАЗ ведется подготовка серийного производства российского авиалайнера МС-21, который призван стать флагманом отечественной гражданской авиации.

Также предприятие серийно выпускает многофункциональные истребители типа Су-30, в том числе новейший Су-30СМ2 для Минобороны РФ, а также учебно-боевые самолеты Як-130. Эти машины востребованы не только в России, но и за рубежом, где эксплуатируется свыше 380 иркутских истребителей типа Су-30 и более 70 Як-130.

"С Иркутским авиационным заводом связана целая эпоха в становлении и развитии отечественного авиастроения. Самоотверженно и ударно трудился коллектив авиазавода в годы Великой Отечественной войны. Важной вехой в современном развитии завода стало производство многоцелевых истребителей Су-30МКИ/СМ. Сегодня ключевым проектом для предприятия является серийное производство новейших пассажирских авиалайнеров МС-21. Убежден, что все задачи, поставленные перед Иркутским авиационным заводом, будут успешно выполнены благодаря накопленному опыту, знаниям и профессиональному мастерству его сотрудников", – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

История Иркутского авиационного завода уникальна – на предприятии выпускались самолеты восьми конструкторских бюро: Туполева, Ильюшина, Петлякова, Ермолаева, Яковлева, Микояна и Гуревича, Сухого, Бериева. В Иркутске производились бомбардировщики, истребители, разведчики, учебно-боевые и транспортные самолеты, самолеты-амфибии – всего порядка 8000 тыс. машин более чем 30 типов.

Накануне юбилея лучшие работники завода были отмечены государственными, ведомственными и корпоративными наградами. На торжественном мероприятии генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь поздравил коллектив предприятия, который имеет традиции достижения высочайших результатов и освоил выпуск 30 типов и модификаций самолетов. По его словам, завод – уникальный пример диверсификации и трансформации производства, когда опыт крупносерийного производства боевых самолетов конвертирован в реализацию важнейшего для ОАК гражданского проекта – МС-21.

"Развитие завода продолжается, заложены новые производственные участки. Запущена реализация масштабной инвестиционной программы и наращивание мощностей под задачи кратного увеличения выпуска МС-21. По госпрограмме гражданкой авиации на завод возложена задача по выпуску 270 самолетов в перспективе нескольких лет", – сказал он.

О трудовых перспективах и планах завода по выпуску продукции рассказал заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации, генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.

"Иркутский авиазавод встречает юбилей, как и положено крупному авиастроительному комплексу, – в пылу работы по трем крупным проектам одновременно. Параллельно с этим сегодня при поддержке Минпромторга и Госкорпорации Ростех на предприятии реализуется порядка 20 инвестпроектов на общую сумму свыше 84 млрд. руб. Это, прежде всего, строительство новых цехов, которые позволят выйти на запланированные мощности – не менее 36 самолетов МС-21 в год", – отметил он.

Накануне в рамках рабочей поездки в Иркутск глава "Яковлева" совместно с генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем проконтролировал ход работ по капитальному строительству, исполнение задач по гособоронзаказу, а также подготовку двух опытных самолетов МС-21 к летным испытаниям в импортозамещенном облике.

Сообщение размещено 24 августа в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".