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ТАСС

Абитуриентов Военно-морской академии Петергофа привели к присяге

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Курсанты ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова
Курсанты ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова на церемонии принятия Военной присяги. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Мероприятие завершилось торжественным маршем в составе подразделений учащихся первого курса

ТАСС, 26 августа. Церемония приведения к военной присяге курсантов состоялась в Военно-морской академии в Петергофе. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Петергофе на территории Высшего военно-морского инженерного училища (ВВМИУ) ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" состоялась торжественная церемония приведения к военной присяге 259 абитуриентов, в том числе 9 девушек. Среди первокурсников - 50 курсантов - выпускники довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации", - сказали в ведомстве.

В 2024 году в училище поступили абитуриенты более чем из 30 регионов Российской Федерации. Вскоре им предстоит начать обучение по выбранным специальностям.

"От имени командования и профессорско-преподавательского состава института выражаю вашим родителям искреннюю благодарность за воспитание таких прекрасных сыновей и дочерей. Вместе с нами, вашими командирами и учителями, ваши родные и близкие верят, что вы будете выполнять свою клятву, а по вашим реальным делам и, прежде всего, по учебе мы будем судить о вашей верности воинскому долгу", - поздравил курсантов начальник ВВМИУ капитан 1-го ранга Андрей Клименко.

Помимо родных и близких первокурсников, на присяге присутствовали представили Главного командования Военно-морского флота, администраций Санкт-Петербурга и Петергофа, а также члены общественных организаций ветеранов Военно-морского флота России. По традиции мероприятие, посвященное принятию военной присяги, завершилось торжественным маршем в составе подразделений учащихся первого курса. 

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Россия
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Минoбороны РФ
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