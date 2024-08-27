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Интерфакс-АВН

Корабли Северного флота провели учение по противороботной обороне в Арктике

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Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота с учений в Арктике
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота с учений в Арктике.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", возглавляющий отряд боевых кораблей Северного флота, провел учение по противороботной обороне отряда кораблей в акватории Моря Лаптевых в Арктике, сообщила пресс-служба Северного флота.

"По легенде учения, корабли и суда отряда боевых кораблей Северного флота были атакованы безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами. Расчеты артиллерийских батарей АК-100, АК-630, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия успешно выполнили упражнения по ведению боя с безэкипажными катерами условного противника, а также беспилотными летательными аппаратами, поразив мишени с различных дистанций", - говорится в сообщении.

"Все задачи тренировки были выполнены в полном объёме, личный состав показал слаженность действий и высокий профессионализм. Выполнение боевых упражнений проходило в соответствии с требованиями безопасности, район проведения стрельб был закрыт для судоходства и полётов авиации", - почеркнули в пресс-службе.

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Страны
Россия
Продукция
АК-100
АК-630 Ласка
Проекты
Арктика
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