Новый иранский дрононосец

Источник изображения: topwar.ru

Уже давно известно, что этот контейнеровоз был выведен из гражданской эксплуатации и передан Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Однако недавно опубликованные фотографии показывают, что на этот раз переоборудование судна было гораздо более обширным.

За основу был взят старый контейнеровоз южнокорейской постройки 2000 года. В прошлом году в состав флота уже входил корабль, переделанный из аналогичного контейнеровоза, но на нём переделки были минимальными, и он не вызывал особого интереса.

В отличие от предыдущего корабля, «Шахед Багери» получил почти полноценную полётную палубу с угловой палубой, трамплином и самолётоподъёмником. Однако конструкция палубы вызывает вопросы. На современных авианосцах боковые палубы направлены наружу, чтобы «развести» стартующие и садящиеся самолёты или увеличить число стартующих. Здесь же угловая палуба направлена внутрь. Возможно, это сделано для увеличения общей длины палубы, поскольку мешает надстройка, но выиграш в 15-20 метров вызывает сомнения. Стоит ли оно того? Пока неизвестно, возможно, это покажет эксплуатация, и по её итогам будут внесены какие-то изменения.

Источник изображения: topwar.ru

Второй непонятный момент — трамплин. Теоретическими расчётами и практической эксплуатацией доказано, что оптимальный угол составляет от 7 до 14 градусов. Здесь же имеем около 20 градусов. Возможно, таким образом пытаются поднимать более тяжёлые БПЛА. Возможно, есть и другие причины.

Также на палубе пока отсутствуют аэрофинишёры, длина палубы около 170 метров будет недостаточна для остановки тяжёлых и скоростных реактивных БПЛА. Возможно, они будут установлены позже, но пока никаких признаков этого нет. Возможно, придумали какое-то другое устройство.

Размеры бортового лифта ориентировочно 15-18 на 10-12 метров, вполне достаточные для подъёма практически всех иранских БПЛА и вертолётов со сложенными лопастями несущего винта.

Оборонительное вооружение пока не просматривается. Оно будет минимальным: ЗРК ближнего действия, зенитная артиллерия с радиолокационным наведением. Больше просто не имеет смысла, в настоящем морском бою у него никаких шансов.

Но сам опыт сравнительно быстрого и недорогого переоборудования контейнеровоза в авианесущий корабль весьма любопытен. В том числе и для России.