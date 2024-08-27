Лидер КНДР заявил о необходимости активизировать разработку БПЛА - СМИ

Пекин. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал северокорейских инженеров развивать производство беспилотных летательных аппаратов, включая ударные, разведывательные и БПЛА-камикадзе, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Нужно активно разрабатывать и увеличивать производство не только стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных беспилотников, но и различных беспилотников-смертников для тактических пехотных подразделений и спецназа", - приводит ЦТАК заявление Ким Чен Ына, который в субботу посетил испытания БПЛА, производимых соответствующим НИИ Академии национальной обороны страны.

Как уточняет ЦТАК, эти беспилотники с разной дальностью полета "предназначены для поражения любых целей врага на суше и море".

Согласно сообщению, Ким Чен Ын выразил удовлетворение тактико-техническими характеристиками и данными новых беспилотников и подчеркнул, что "необходимо повысить интенсивность испытаний для их боевого применения, чтобы как можно скорее оснастить ими части Народной Армии".