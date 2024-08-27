В зоне СВО успешно апробировали антидроновый комплекс "Чистюля"

Как сообщили в холдинге "Росэлектроника", комплекс существенно снижает угрозу от дронов противника

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российские штурмовые подразделения успешно апробировали в зоне спецоперации новый носимый комплекс "Чистюля" для защиты бойцов от беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"Проводятся опытные войсковые апробации изделия "Чистюля" в зоне проведения СВО специальными подразделениями. В результате тактико-технические характеристики подтверждены. Обеспечена работа штурмовых подразделений, существенно снижена угроза от БПЛА противника", - сообщили там.

В холдинге добавили, что разработчик комплекса непрерывно проводит его модернизацию. "На данный момент выпускается уже третья версия изделия "Чистюля-П", - уточнили в "Росэлектронике".

Комплекс "Чистюля" полностью подавляет каналы управления и навигации летательных аппаратов в радиусе до 1 км, а также блокирует передачу фото- и видеоданных с беспилотника. Комплекс оснащен антеннами трех типов с раздельным управлением частотами, излучающими мощный всенаправленный импульс. После включения он формирует равномерный сигнал, перекрывающий верхнюю полусферу в радиусе до 1 тыс. м.

Устройство представляет собой кейс весом до 8 кг и имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели.