Степашин заявил, что США и РФ придется говорить по Украине

Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.

Российский экс-премьер пояснил, что продолжение боевых действий будет невыгодно Вашингтону

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. США и Россия будут вести переговоры по Украине, но случится это уже после выборов американского президента. Такое мнение в интервью ТАСС высказал экс-премьер Сергей Степашин.

"Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов США. В Европе переговорщиков сейчас я не вижу. Я со многими в Европе лидерами встречался, и будучи министром, и директором ФСБ, и председателем правительства. Ну разве можно Гельмута Коля сравнить с Шольцем? Даже Ангела Меркель посильнее. Или Макрон с его безумным открытием Олимпийских игр. Я встречался с Жаком Шираком, это были личности. Я уже не говорю про генерала де Голля. Поэтому - только Госдеп США, собственно, определяющий внешнюю финансовую и военную политику", - считает он.

По мнению собеседника агентства, США будут заинтересованы в этих переговорах, поскольку дальнейшее продолжение боевых действий на Украине им будет уже невыгодно.

"Все, что можно, они уже получили - оборонку свою раскрутили. У Штатов очень сильный внутренний долг - несколько десятков триллионов долларов. Любая другая страна была бы уже банкрот. И пока они живут за счет доллара как эквивалента мировой валюты. Но доллар это просто бумажка, они могут рухнуть в одночасье - великие империи в истории рушились: Германия, Австро-Венгрия, царская Россия, Советский Союз. Они это прекрасно понимают", - отметил он.

По мнению Степашина, на Украине России не с кем вести диалог. Надо разговаривать только с теми, кто "заказывал музыку и ее оплачивает", заключил он.