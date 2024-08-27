Войти
ТАСС

Степашин заявил, что США и РФ придется говорить по Украине

267
0
0
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Российский экс-премьер пояснил, что продолжение боевых действий будет невыгодно Вашингтону

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. США и Россия будут вести переговоры по Украине, но случится это уже после выборов американского президента. Такое мнение в интервью ТАСС высказал экс-премьер Сергей Степашин.

"Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов США. В Европе переговорщиков сейчас я не вижу. Я со многими в Европе лидерами встречался, и будучи министром, и директором ФСБ, и председателем правительства. Ну разве можно Гельмута Коля сравнить с Шольцем? Даже Ангела Меркель посильнее. Или Макрон с его безумным открытием Олимпийских игр. Я встречался с Жаком Шираком, это были личности. Я уже не говорю про генерала де Голля. Поэтому - только Госдеп США, собственно, определяющий внешнюю финансовую и военную политику", - считает он.

По мнению собеседника агентства, США будут заинтересованы в этих переговорах, поскольку дальнейшее продолжение боевых действий на Украине им будет уже невыгодно.

"Все, что можно, они уже получили - оборонку свою раскрутили. У Штатов очень сильный внутренний долг - несколько десятков триллионов долларов. Любая другая страна была бы уже банкрот. И пока они живут за счет доллара как эквивалента мировой валюты. Но доллар это просто бумажка, они могут рухнуть в одночасье - великие империи в истории рушились: Германия, Австро-Венгрия, царская Россия, Советский Союз. Они это прекрасно понимают", - отметил он.

По мнению Степашина, на Украине России не с кем вести диалог. Надо разговаривать только с теми, кто "заказывал музыку и ее оплачивает", заключил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Россия
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 10:58
  • 4082
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 06:34
  • 135
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 27.08 02:37
  • 36
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 26.08 23:57
  • 0
О театральности происходящего.
  • 26.08 22:52
  • 17
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 26.08 18:31
  • 295
Космонавтика Илона Маска
  • 26.08 17:28
  • 161
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 26.08 14:58
  • 0
Территориальные войска как важный элемент в обороне государства
  • 26.08 14:22
  • 1
Путин заслушал доклады командиров о выполнении боевых задач в приграничье
  • 26.08 14:15
  • 2
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 26.08 14:07
  • 29
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией