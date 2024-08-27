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ТАСС

Постпредство РФ при ОЗХО: США поставляют отравляющие вещества Украине

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© Александр Полегенько/ ТАСС, архив
© Александр Полегенько/ ТАСС, архив.
Источник изображения: © Александр Полегенько/ ТАСС, архив

В постоянном представительстве отметили, что в зоне СВО применение токсичных химикатов со стороны ВСУ было зафиксировано уже более 400 раз

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вашингтон остается главным поставщиком отравляющих веществ украинской стороне. Об этом сообщили "Известиям" в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"США остаются главным поставщиком отравляющих веществ на Украину. Так, в марте 2023 года мы предупреждали о поставке США на Украину химических веществ временно выводящего действия "Би-Зет", "Си-Эс", "Си-Ар", ручных гранат "Терен-6", снаряженных химсредствами раздражающего действия", - отметили в постпредстве.

Там также добавили, что в зоне проведения СВО Россия зафиксировала свыше 400 случаев применения ВСУ токсичных химикатов нелетального действия, в частности, хлорпикрина, часто в смеси с хлорацетофеноном. Кроме того, были отмечены случаи применения украинской стороной компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, в результате чего погибли 15 человек. 

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