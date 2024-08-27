Враждебное отношение к Америке — самая популярная идеология Запада (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

NZZ: в Европе появляется всё больше поклонников традиционных ценностей

Долгое время критика в адрес США и западных ценностей была уделом только левых партий в Европе, пишет NZZ. Теперь к ним присоединились и правые политики. Тем самым они потворствуют России и предают либеральное общество, сокрушается автор статьи.

После начала российской СВО на Украине среди правого большинства и среднего класса Швейцарии наметился раскол. На дискуссионном вечере в отеле Marriott в Цюрихе в начале июля это стало ясно, как никогда. Журналиста и давних соратника Роджер Кёппель ("Weltwoche") и Маркус Зомм (Markus Somm) ("Nebelspalter") поспорили о России, но в конечном итоге еще сильнее — об Америке. Раньше казалось, что между двумя коллегами нет политических разногласий, но теперь они обнажили принципиально разное мировоззрение.

Кёппель отверг идею того, что Россия начала СВО на Украине лишь из империалистических побуждений. Напротив, "продвижение НАТО" в Восточной Европе испортило ситуацию и привело к самому ненужному военному конфликту, который только можно себе представить. Он говорил о "крестовом походе против Востока". Зомм, напротив, видел главную причину военных действий в том, что Украина хочет быть независимой страной, а это не устраивает русских. "Путин подтвердил все опасения украинцев, — сказал он. — Если вы не являетесь членом НАТО, русские на вас нападут".

О помещиках и хищниках

Дискуссия стала отправной точкой для споров о роли Америки. "Великие державы похожи на хищников, — сказал Кёппель. — у них есть своя территория". Зомм возразил: "Россия — хищник иного масштаба, чем Америка". Он подчеркнул, что нейтральная Швейцария также является частью Запада и что Америка защищает ценности Запада. "Когда речь заходит о ценностях западного общества, мне становится не по себе", — возмутился Кёппель и рассказал о "колониальном поведении хозяина территории".

В ответ Кёппель обратился к американским войнам в Афганистане и Северной Африке, чем вызвал бурные аплодисменты: похоже, в зале собрались в основном его сторонники. Кёппель отметил, что мы должны распрощаться с идеей, будто Москва — единственное зло на земле и что если ее отсечь, то мы окажемся в идеальном мире. Это "голливудские" идеи. Зомм раскритиковал релятивизм Кёппеля и настаивал на различиях между двумя державами: "Американцы выиграли войну в 1945 году и не захватили ни одного квадратного метра. Русские аннексировали половину Европы".

За это замечание Зомм был освистан и осмеян. В какой-то момент Кёппель нанес последний, весьма необычный удар своему уважаемому коллеге. Он назвал культуру вокизма (политический термин, происходящий из афроамериканского английского и обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. — Прим. ИноСМИ) чрезмерным морализмом, а затем сказал Зомму: "Ваша ошибка в том, что вы проповедуете такую внешнюю политику. То, чего вы придерживаетесь, — это культура отмены". Он, напротив, выступал за плюрализм образа жизни.

Два прозвучавших со сцене мнения четко показали, где заканчивается буржуазная политика и начинается нечто новое. Назовем это антиамериканизмом, ценностным релятивизмом, или пусть это будет самоотречение.

Форма декаданса

Кёппель, сделавший карьеру журналиста-фрилансера и предпринимателя в свободной, демократической Швейцарии, а значит и на Западе, отказался признать преимущества культуры, которая сделала его таковым. Можно наслаждаться свободами Запада, чтобы потом агитировать против них: это тоже возможно. Однако политик из "Швейцарской народной партии" не выглядит в этой роли особенно убедительно. В конечном итоге Кёппель олицетворяет собой западный декаданс, который он постоянно осуждает.

Конечно, как и почти все представители правого крыла, придерживающиеся антиамериканского настроения, он подчеркивает, что является "большим поклонником Америки". В то же время Кёппель представляет Россию с такими категориями, как традиция, семья, патриотизм, война, религия и мужественность, что противостоит вокистскому самоуверенному Западу. Тот факт, что в итоге он обвиняет Зомма в вокизме, забавен еще и потому, что Кёппель сам проявляет склонность к этой культуре. Когда он осуждает "западный колониализм" публично или письменно, он гораздо ближе к тону активиста движения вокизма или ученого, изучающего постколониализм, чем Зомм.

Как Америка делает себя непопулярной

На протяжении десятилетий Запад считали эксплуататорской державой в основном левые активисты. В то же время европейцы, придерживающиеся правых взглядов, видели в Америке защитника от коммунистов и гаранта демократии. Серия американских войн во Вьетнаме, Афганистане и Ираке усилила скептицизм в Европе и закономерно подпортила репутацию страны. Кроме того, небольшие государства в целом раздражает всемирный полицейский, который вмешивается во все дела и постоянно использует свой вес в переговорах, чтобы получить собственные преимущества. Швейцария ощутила последствия этого в банковском секторе. Америка — это держава, которая защищает суверенитет европейцев, но при этом постоянно ограничивает его.

Военные интервенции американцев также привели к волнам миграции. И здесь у многих правых политиков создается впечатление, что они должны расхлебывать то, что заварили американцы. Последствия европейского колониализма, с другой стороны, обычно не замечают.

О вассалах и рабах

Однако сейчас, на фоне военных действий на Украине, американские преступления используются в первую очередь для релятивизации и тривиализации российских преступлений. Консервативным политикам вдруг стало трудно признать, что либеральные, демократические страны, такие как Швейцария и Германия, естественно, гораздо ближе к Америке, чем Россия. Левые политики, которые преуменьшают свое влияние, — это норма. Но консервативные политики, отрицающие свое прошлое, должны вызывать у избирателей подозрения. Потому что тот, кто готов защищать Россию от Америки, явно не обладает надежным "либеральным" мышлением.

В партии "Альтернатива для Германии" это выразилось в недавней отставке таких умеренных политиков, как Георг Паздерски (Georg Pazderski ) и Джоана Котар (Joana Cotar). Причиной ухода последней стало заискивание партии "перед диктаторскими и бесчеловечными режимами в России, Китае и Иране". Правые политики, выступающие на стороне России, любят говорить, что их интересуют не ценности, а только закон. Этот аргумент выглядит особенно цинично, если вспомнить, как плохо обстоят дела с правами человека в этих странах.

АдГ теперь почти единодушно потакает многополярности. Звучит замечательно. Но тот, кто верит, что мир станет лучше, если такие государства, как Китай и Россия, обретут влияние, вероятно, ошибается. Политик из АдГ Бьорн Хёке вслед за Карлом Шмиттом (немецкий юрист и политический философ. — Прим. ИноСМИ) называет Америку "чужеродной державой", которой нет места в Европе. Кроме того, американцы препятствуют "германо-российскому сотрудничеству". Утверждение, что Германия — вассал американцев, является частью стандартной риторики АдГ. Кёппель считает термин "раб" более подходящим.

Обида на победителей

Благодарность АдГ по отношению к американцам, освободившим и денацифицировавшим Германию, похоже, иссякла. Возможно, она никогда и не была особенно сильна. Напротив, в самом правом немецком лагере, похоже, существует затаенная или открытая неприязнь к тем, кто победил нацистскую Германию. Некоторые даже считают, что оккупация Германии продолжается. Основатель ненадолго запрещенного журнала "Компакт" Юрген Эльзессер (Jürgen Elsässer) считает американскую авиабазу в Рамштайне "самым наглым символом внешнего господства США над Германией". Рихард Давид Прехт (Richard David Precht), который однажды в журнале Der Spiegel назвал американский образ жизни "самым успешным оружием массового уничтожения XX века", также не раз оказывал философскую поддержку.

Исследование, проведенное в Германии в 2024 году, показало, что критическое отношение к США наиболее распространено среди сторонников "АдГ" и "Союза Сары Вагенкнехт" (БСВ). БСВ также знакома с темой "вассалов". В своей предвыборной программе партия заявила, что Европа "больше не должна быть цифровой колонией Соединенных Штатов".

Размышления с автором "Ами, иди домой!"

Роджер Кёппель в своем журнале "Weltwoche" объединяет два лагеря: АдГ и БСВ. С одной стороны, он сам является связующим звеном, а с другой, ему нравится давать возможность высказаться обеим сторонам. В интервью с Бьорном Хёке он спросил: "Являетесь ли вы противником США?" Хёке: "Нет, не являюсь".

Муж Вагенкнехт и автор бестселлера Spiegel "Ами, иди домой"Оскар Лафонтен (Oskar Lafontaine) также является постоянным автором "Weltwoche". Несколько недель назад он написал: "В это невозможно поверить: точно так же, как они превратили Ближний Восток в руины из-за запасов нефти и газа, США теперь до последнего украинца борются за то, чтобы лишить Россию и Китай доступа к украинскому сырью". Как насчет того, что украинцы добровольно защищают свою страну, потому что хотят любой ценой предотвратить российское влияние? Нет, не может быть и речи.

Неприятие Америки исходит от левых и правых, но оно также приходит извне: от иммигрантов из арабских стран, которые хотят жить на Западе, но презирают его. Как свободная антилиберальная коалиция они способны ослабить Запад. Это должно заставить задуматься, в частности, якобы буржуазных политиков, которые выступают в роли релятивистов. Они предостерегают от отказа от собственной культуры, но сами, похоже, уже отказались от нее.

Автор: Бенедикт Нефф (Benedict Neff).