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Разработанные еще в советские годы ракеты воздушного базирования большой дальности Х-22 до сих пор являются одними из самых неуязвимых. Это признают даже враги - необандеровцы.

Например, на днях в социальных сетях появились обнародованные на Украине данные, что из примененных за время специальной военной операции 362 Х-22 и ее более совершенных версий противнику удалось сбить всего лишь 2 единицы.

Все дело в исключительных характеристиках "двадцать вторых". Например, они способны разгоняться до скорости 4,6 М, а это 5635 километров в час. Высота полета может достигать 25000 метров. Дальность - до 60 километров.

При собственной массе 5780 кг они оснащаются боевыми фугасно-кумулятивными частями весом 960 кг.

Интересно, что в ВСУ осведомлены обо всех характеристиках Х-22, так как в начале 90-х годов в одностороннем порядке Киев приватизировал дислоцировавшиеся на территории Украины ракеты Х-22 и самолеты Т-22М2 и Ту-22М3, которые в большей своей части были уничтожены под контролем американцев.

В настоящее время в России созданы гораздо более совершенные Х-32, отличающиеся повышенной до 1000 километров дальностью и другими улучшенными характеристиками.

Лев Романов