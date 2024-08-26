Введена в строй головная турецкая неатомная подводная лодка Pirireis германского проекта 214TN

24 августа 2024 года в турецкой военно-морской базе Аксаз на юго-восточном побережье Эгейского моря состоялась официальная церемония ввода в состав военно-морских сил Турции новой неатомной подводной лодки с воздухонезависимой энергетической установкой S 330 Pirireis - головной в серии из шести единиц подводных лодок германского проекта 214TN, строящейся в Турции по лицензии и при содействии немецкого судостроительного объединения thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). На церемонии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Введенная в состав ВМС Турции неатомная подводная лодка с воздухонезависимой энергетической установкой S 330 Pirireis - головная в серии из шести единиц подводных лодок германского проекта 214TN, строящейся на турецкой военно-морской верфи в Гёльджюке (Gölcük Naval Shipyard) по лицензии и при содействии немецкого судостроительного объединения thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Аксаз, 24.08.2024 (с) министерство национальной обороны Турции

На церемонии было объявлено, что турецкие подводные лодки проекта 214TN (Reis) получат вооружение турецкого производства, включая 533-мм торпеду Akya и запускаемые из торпедных аппаратов противокорабельную ракету Atmaca и перспективную крылаитую ракету Gezgin

Контракт стоимостью 2,06 млрд евро на лицензионную постройку на турецкой военно-морской верфи в Гёльджюке (Gölcük Naval Shipyard, турецкое Gölcük Donanma Tersanesi) для ВМС Турции шести подводных лодок проекта 214TN был заключен с германской стороной (тогда еще компанией Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW), ныне в составе TKMS) еще в июле 2009 год, но программа превратилась в долгострой.

По контрактному соглашению головная лодка данного типа должна была быть сдана турецкому флоту еще в 2015 году. Фактическое строительство головной лодки S 330 Pirireis (в турецком флоте названия лодок этого типа пишутся слитно) было начато в Гёльджюке в 2013 году и она была официально заложена только 10 октября 2015 года. Лодка была спущена на воду 22 декабря 2019 года, но лишь 1 декабря 2022 года Pirireis впервые вышла в море на испытания, растянувшиеся более чем на полтора года.

Вторая однотипная лодка S 331 Hizirreis строилась в Гельджюке с 2017 года и была спущена на воду 23 мая 2023 года, на церемонии 24 августа 2024 года было объявлено о начале ее ходовых испытаний. Третья лодка S 332 Muratreis строилась с 2018 года и была спущена на воду 7 июня 2024 года. В постройке в Гельджюке находятся также подводные лодки S 333 Aydinreis, S 334 Seydialireis и S 335 Selmanreis, плановыми сроками сдачи турецкому флоту пяти строящих подводных лодок являются 2025-2029 годы (по одной в год). Все лодки этого типа получили названия в честь османских адмиралов XVI столетия.

Сейчас ВМС Турции имеют в строю 12 дизель-электрических подводных лодок различных модификаций германского проекта 209, включая четыре лодки типа Ay (проект 209/1200), четыре типа Preveze (проект 209T/1400) и четыре типа Gür (проект 209T2/1400).

Церемония ввода в состав ВМС Турции неатомной подводной лодки с воздухонезависимой энергетической установкой S 330 Pirireis - головной в серии из шести единиц подводных лодок германского проекта 214TN, строящейся на турецкой военно-морской верфи в Гёльджюке (Gölcük Naval Shipyard) по лицензии и при содействии немецкого судостроительного объединения thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Аксаз, 24.08.2024 (с) министерство национальной обороны Турции

Построенная для ВМС Турции неатомная подводная лодка с воздухонезависимой энергетической установкой S 330 Pirireis германского проекта 214TN во время испытаний, 2024 год (с) Tayfun Ozberk @TayfunOzberk