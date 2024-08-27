«Известия» показали изнутри трофейную шведскую БМП CV-90

«Известия» в воскресенье, 25 августа, опубликовали кадры, сделанные изнутри трофейной бронированной машины пехоты (БМП) CV-90 производства Швеции, подбитой Вооруженными силами (ВС) России под Часовым Яром.

Из строя БМП вывел российский штурмовик с помощью ручного пускового гранатомета. Удар, как следует из видео, был нанесен в ходовую часть.

«А после чего сработали операторы FPV-дронов. Вот видим несколько отверстий в башне. На борту шведского БМП, помимо боекомплекта, который оставил экипаж, также была найдена амуниция одного из бойцов», — пояснил военный корреспондент Александр Федорчак.

Из амуниции в машине остались каска с желто-синим флагом и бронежилет, по которому можно понять что у боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) был позывной Шеф, а звали его Николай.

БМП подбили бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Военнослужащий с позывным Черемуха отметил, что поврежденная машина еще некоторое время находилась в «серой зоне» и только когда ее отодвинули у россиян появилась возможность вблизи изучить трофей.

«Эта машина шведского производства, сокращенно CV-90. На вооружении швейцарской армии находится. Имеет 40-мм пушку, попала она к нам в результате успешных действий наших мотострелковых подразделений была отодвинута серая зона, в которой был обнаружен данный образец. Ну то, что он там находится мы знали давно, наши же мотострелки и обездвижили с выстрела с РПГ по ходовой части, но, соответственно, появилась возможность провести техническую разведку, инженерную», — дополнил российский военнослужащий.

Он добавил, что CV-90 — одна из лучших машин НАТО.

«Сама по себе она имеет не просто броню, а еще и дополнительную защиту. Имеет тепловизионные фартуки, которые защищают машину от излучения инфракрасного», — заключил он.

Ранее, 19 августа, расчет 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт-Б» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии из состава группировки войск «Днепр» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил замаскированное в лесополосе буксируемое орудие ВСУ западного производства на ореховском направлении в Запорожской области. На счету этого расчета уже несколько натовских гаубиц М777.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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