Войти
Военное обозрение

Опубликованные командующим ВС ВСУ Олещуком снимки истребителей F-16 позволили установить их местонахождение

289
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Часть полученных Украиной американских истребителей F-16 находятся на военном аэродроме Коломыя в Ивано-Франковской области. Это удалось установить по кадрам, опубликованным командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком. Об этом пишет «Военная хроника».

Украинский генерал опубликовал снимки полученных самолетов в ангарах, а также видео. Российские военные эксперты провели разбор и установили, что часть самолетов находится на Западной Украине в Коломые Ивано-Франковской области. Предполагается, что «утечка» местонахождения истребителей была сделана намеренно, чтобы убедить Россию в том, что самолеты будут применяться исключительно с территории Украины.

Вполне возможно, что «случайность» с кадрами, по которым и был установлен аэродром, появилась для обеспечения легенды об использовании машин только с территории Украины. В реальности же они вполне могут летать с аэродромов соседних стран НАТО,

- пишет ресурс.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось, что Киев получил первые 10 истребителей F-16, разместив их подальше от линии фронта, чтобы не достали российские ЗРК и истребители. Как заявили в Киеве, на первом этапе самолеты будут использоваться исключительно в противовоздушной обороне для перехвата российских ракет. При этом Воздушные силы ВСУ уже объявили о возможном наборе иностранных пилотов для участия в боях на стороне Украины. Не исключается, что часть самолетов оставлена на аэродромах НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 10:58
  • 4082
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 06:34
  • 135
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 27.08 02:37
  • 36
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 26.08 23:57
  • 0
О театральности происходящего.
  • 26.08 22:52
  • 17
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 26.08 18:31
  • 295
Космонавтика Илона Маска
  • 26.08 17:28
  • 161
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 26.08 14:58
  • 0
Территориальные войска как важный элемент в обороне государства
  • 26.08 14:22
  • 1
Путин заслушал доклады командиров о выполнении боевых задач в приграничье
  • 26.08 14:15
  • 2
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 26.08 14:07
  • 29
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией