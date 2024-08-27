Опубликованные командующим ВС ВСУ Олещуком снимки истребителей F-16 позволили установить их местонахождение

Источник изображения: topwar.ru

Часть полученных Украиной американских истребителей F-16 находятся на военном аэродроме Коломыя в Ивано-Франковской области. Это удалось установить по кадрам, опубликованным командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком. Об этом пишет «Военная хроника».

Украинский генерал опубликовал снимки полученных самолетов в ангарах, а также видео. Российские военные эксперты провели разбор и установили, что часть самолетов находится на Западной Украине в Коломые Ивано-Франковской области. Предполагается, что «утечка» местонахождения истребителей была сделана намеренно, чтобы убедить Россию в том, что самолеты будут применяться исключительно с территории Украины.

Вполне возможно, что «случайность» с кадрами, по которым и был установлен аэродром, появилась для обеспечения легенды об использовании машин только с территории Украины. В реальности же они вполне могут летать с аэродромов соседних стран НАТО,

- пишет ресурс.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось, что Киев получил первые 10 истребителей F-16, разместив их подальше от линии фронта, чтобы не достали российские ЗРК и истребители. Как заявили в Киеве, на первом этапе самолеты будут использоваться исключительно в противовоздушной обороне для перехвата российских ракет. При этом Воздушные силы ВСУ уже объявили о возможном наборе иностранных пилотов для участия в боях на стороне Украины. Не исключается, что часть самолетов оставлена на аэродромах НАТО.