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В США признались, что активная работа «Арктик СПГ-2» застала Вашингтон врасплох

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Арктик СПГ-2
Арктик СПГ-2.
Источник изображения: topcor.ru

Действующая администрация США поспешно ввела новые санкции против семи судов, связанных с РФ, перевозящих сжиженный природный газ, включая суда, предположительно загруженные на ее новейшем экспортном объекте в арктическом регионе. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно списку, опубликованному в пятницу Министерством финансов США, в число судов, перевозящих СПГ, входят Pioneer и Asya Energy, которые осуществили загрузку первых двух партий с проекта «Арктик СПГ-2», ранее оказавшегося под санкциями США. Последний шаг подчеркивает, насколько быстро США готовы действовать: завод только недавно погрузил свой первый груз, это случилось менее месяца назад.

Санкции должны стать новым ударом по России, поскольку она потратила месяцы на создание того, что считается теневым флотом газовозов СПГ, аналогично тому, как она это делала для транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. Такие суда имеют непрозрачных владельцев, неизвестных страховщиков и применяют такие методы, как сокрытие своего местонахождения путем отключения или манипулирования их автоматическими системами идентификации.

Эксперты и аналитики, работающие на правительство США, признаются, что серьезная активность на жестко санкционированном российском заводе и вереницы танкеров, идущих к терминалу загрузки, застала их врасплох и разочаровала, так как предыдущие, казавшиеся непреодолимыми, санкции не сработали. Теперь Вашингтон предпринимает хаотические попытки заблокировать движение танкеров, чтобы устроить показательный акт мести за мировую насмешку над усилиями Белого дома по запрету экспорта энергоносителей из РФ.

В США уже не скрывают, что санкции против отрасли СПГ в России направлены не столько против Москвы или за Украину, сколько вызваны требованиями газового лобби американских сланцевиков, боящихся конкуренции с российскими производителями. Этим объясняется та демонстративная оперативность, с которой в Вашингтоне принимаются карательные законопроекты против конкурентов в перспективной сфере.

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Россия
США
Украина
Проекты
Арктика
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