На рынок вернулась УАЗ «Буханка» с двигателем «Евро-5»

Автомобиль УАЗ «Буханка» коммерческого семейства СГР снова доступен с двигателем действующего в стране экологического стандарта «Евро-5». Это выяснили специалисты портала «Цена Авто» по итогам проведенного мониторинга сайтов производителей, официально представленных в России.

Напомним, что в 2022 году вследствие разрыва логистических цепочек в поставках комплектующих предприятия отечественного автопрома перешли на выпуск автомобилей менее жестких экологических стандартов («Евро-2» или «Евро-0»). Но по мере нахождения альтернативных поставщиков машины с моторами «Евро-5» стали возвращаться на рынок. Теперь это коснулось и легендарной «Буханки».

Если сравнивать ее стоимость с двигателем «Евро-5», то она оказывается на 20 тысяч рублей выше, чем у аналогов с «Евро-2». Теперь рекомендованные розничные цены на «Буханку» с мотором «Евро-5» составляют от 1 450 000 до 1 540 000 рублей (с учетом доставки автомобиля до дилерского центра – 50 тысяч). Это на 1,3 – 1,4% больше, чем для версий с «Евро-2».

Несмотря на отличия в экологических стандартах, мощность мотора осталась прежней – 112,2 л.с. Также есть отличия в индексах двигателей: ЗМЗ 409055 – для «Евро-5»; ЗМЗ 40911 – для «Евро-2». При этом оба мотора работают в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач от китайской компании BAIC.

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Игорь Семёнов