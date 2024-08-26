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Техкульт

Самолеты Lufthansa будут расходовать меньше топлива благодаря «акульему» покрытию

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Самолет

В последние годы авиакомпании стремятся решить две проблемы — сократить выбросы СО2 и одновременно увеличить прибыль. Как только будет решена первая — что, по сути, означает сокращение расхода топлива, автоматически решиться и вторая — денег на закупку горючего компании станут тратить меньше.

Одно из направлений решения топливной проблемы — переход на альтернативные виды горючего. Однако пока ни одно из них не может конкурировать с обычным авиационным керосином, содержащим почти в 50 раз больше мегаджоулей на литр объема, чем водород, этанол или литий-ионные аккумуляторы. В рамках сокращения расходования топлива компания Lufthansa пошла по пути высоких технологий, приступив к оснащению своих самолетов специальным покрытием AeroSHARK, снижающим сопротивление воздушного потока. Первыми стали четыре Boeing 777-200ER. Площадь покрытия вдоль фюзеляжа и гондол двигателей составила 830 кв. м. Материал любопытен тем, что имитирует кожу настоящей акулы с рифлениями размером 50 микрон. AeroSHARK снижает трение, минимизируя турбулентности в пограничном воздушном слое. Использование аналога акульей кожи неслучаен. Ее шероховатая структура позволяет акуле снижать лобовое сопротивление воды на 10 % по сравнению с гладкой кожей. Для самолетов этот показатель выглядит пока гораздо скромнее — всего на 1 % за рейс, однако с учетом массовых авиаперевозок экономия топлива все равно будет значительной.

Александр Агеев

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Компании
Boeing
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