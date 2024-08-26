«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе

Источник изображения: topwar.ru

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отказывается сотрудничать по тяжким преступлениям с правоохранительными органами, причем как с российскими, так и с зарубежными. По словам предпринимателя, это является его принципиальной позицией.

Как написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, об этом Дуров рассказал ему во время одной из бесед, которая когда-то давно состоялась между ними.

Тогда российский политик предупредил бизнесмена, что с такими взглядами его ожидают за рубежом серьезные неприятности. Таким образом, Медведев уже давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе.

Источник изображения: topwar.ru

По мнению зампреда, предприниматель ошибочно посчитал, что переезд за границу избавит его от всех рисков. А чтобы стать совсем «неуязвимым», приобрел паспорта или виды на жительство сразу в нескольких странах мира.

Он просчитался

- заявил Медведев.

Он напрасно старался сталь «гражданином мира», не имеющим Родины, ведь в глазах западных властей он так и остался русским. А так как Запад сейчас превратился в злейшего врага России, то к Дурову там относятся как к опасному и непредсказуемому человеку. В их глазах он виноват уже в том, что русский.

После того как личный самолет бизнесмена, прибывший из Азербайджана, приземлился во французском аэропорту Ле-Бурже, его арестовали местные правоохранители. Как утверждает телеканал TF1, Дурова, который, среди прочего, обладает паспортом гражданина Франции, подозревают в соучастии в незаконной деятельности посредством мессенджера Telegram.