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Военное обозрение

«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе

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Источник изображения: topwar.ru

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отказывается сотрудничать по тяжким преступлениям с правоохранительными органами, причем как с российскими, так и с зарубежными. По словам предпринимателя, это является его принципиальной позицией.

Как написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, об этом Дуров рассказал ему во время одной из бесед, которая когда-то давно состоялась между ними.

Тогда российский политик предупредил бизнесмена, что с такими взглядами его ожидают за рубежом серьезные неприятности. Таким образом, Медведев уже давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе.

Источник изображения: topwar.ru

По мнению зампреда, предприниматель ошибочно посчитал, что переезд за границу избавит его от всех рисков. А чтобы стать совсем «неуязвимым», приобрел паспорта или виды на жительство сразу в нескольких странах мира.

Он просчитался

- заявил Медведев.

Он напрасно старался сталь «гражданином мира», не имеющим Родины, ведь в глазах западных властей он так и остался русским. А так как Запад сейчас превратился в злейшего врага России, то к Дурову там относятся как к опасному и непредсказуемому человеку. В их глазах он виноват уже в том, что русский.

После того как личный самолет бизнесмена, прибывший из Азербайджана, приземлился во французском аэропорту Ле-Бурже, его арестовали местные правоохранители. Как утверждает телеканал TF1, Дурова, который, среди прочего, обладает паспортом гражданина Франции, подозревают в соучастии в незаконной деятельности посредством мессенджера Telegram.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Франция
Персоны
Медведев Дмитрий
1 комментарий
№1
26.08.2024 09:23
Цитата, q
Он напрасно старался сталь «гражданином мира», не имеющим Родины, ведь в глазах западных властей он так и остался русским.

Мне очень горько наблюдать такую близорускость со стороны высшего руководства государства Российского.

Дуров давно уже замахнулся не на какого-то человека мира, а на независимую финансовую международную платежную систему. Ещё недавно это казалось смешным, но за последние месяцы это стало казаться реальностью.
Рост популярности телеграмм в совокупности с его переходом на единственную систему платежей через TON и интеграцию последнего с пластиком - это уже заявка, которой лучше отрезать крылья ещё на взлете...
Когда он начнет конкурировать с USDT поздно будет пить боржоми.... А ведь вливать в него будут именно те страны, которые дали ему в ускоренном режиме то самое гражданство! А там объемы могут быть бесконечны, как по времени, так и по суммам... Ни бритам, ни США с ними не тягаться..
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