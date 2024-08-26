Войти
Известия.ru

Путин заслушал доклады командиров о выполнении боевых задач в приграничье

246
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин поздно вечером в субботу, 24 августа, заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Об этом 25 августа сообщили в Telegram-канале Кремля.

Командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командир 56-го десантно-штурмового полка и командир 51-го парашютно-десантного полка сообщили главе государства об обстановке на линии боевого соприкосновения. Кроме того, также были представлены утвержденные командованием группировок предложения по развитию ситуации в зонах ответственности.

Накануне Путин встретился с командованием объединенной группировки войск и принял доклады военных по ситуации в Курской области. Доклады о противодействии силам противника ему представили начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов и начальник главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской.

В ночь на 10 августа в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о введении режима контртеррористической операции (КТО) на территории Брянской, Белгородской и Курской областей. В ведомстве подчеркнули, что причиной такого решения стали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области.

Украинские военные атаковали позиции РФ в приграничных районах региона 6 августа. Обстановка в области признана ЧС федерального характера. 20 августа стало известно о создании группировок войск Белгород», «Курск» и «Брянск» в ВС РФ.

Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Так, 25 августа экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений украинской армии. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.


Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Проекты
ТОФ
ЧФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.08 10:25
  • 4046
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 09:46
  • 27
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией
  • 26.08 08:34
  • 1
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 25.08 21:40
  • 580
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.08 20:15
  • 14
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 24.08 18:49
  • 3
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 23.08 23:19
  • 5
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 23.08 21:31
  • 1
Ответ на "Парадигма СВО: перемирие или война"
  • 23.08 15:02
  • 0
Санкции против Беларуси – незаконны, а «столпы западной демократии» – нечистоплотны
  • 23.08 14:04
  • 3
Чемезов заявил, что танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне СВО
  • 23.08 13:14
  • 13
МС-21 готовится к первому полету