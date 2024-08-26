Путин заслушал доклады командиров о выполнении боевых задач в приграничье

Президент России Владимир Путин поздно вечером в субботу, 24 августа, заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Об этом 25 августа сообщили в Telegram-канале Кремля.

Командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командир 56-го десантно-штурмового полка и командир 51-го парашютно-десантного полка сообщили главе государства об обстановке на линии боевого соприкосновения. Кроме того, также были представлены утвержденные командованием группировок предложения по развитию ситуации в зонах ответственности.

Накануне Путин встретился с командованием объединенной группировки войск и принял доклады военных по ситуации в Курской области. Доклады о противодействии силам противника ему представили начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов и начальник главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской.

В ночь на 10 августа в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о введении режима контртеррористической операции (КТО) на территории Брянской, Белгородской и Курской областей. В ведомстве подчеркнули, что причиной такого решения стали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области.

Украинские военные атаковали позиции РФ в приграничных районах региона 6 августа. Обстановка в области признана ЧС федерального характера. 20 августа стало известно о создании группировок войск Белгород», «Курск» и «Брянск» в ВС РФ.

Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Так, 25 августа экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений украинской армии. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.