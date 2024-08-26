Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга

Главный конструктор комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга умер в 91 год

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Выдающийся работник российского ВПК, главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга умер на 92-м году жизни, сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"С прискорбием сообщаем, что на 92-м году жизни скончался Олег Иванович Мамалыга — главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М", — говорится в заявлении.

Руководство и коллектив "Высокоточных комплексов" выразили глубокие соболезнования родным и близким конструктора.

Мамалыга посвятил всю свою трудовую жизнь работе в Коломенском конструкторском бюро машиностроения (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), которое разработало "Искандер-М". Кроме знаменитого ракетного комплекса, Мамалыга принимал участие в создании первых советских ПТРК "Шмель" и "Малютка", межконтинентальной ракеты "Гном", тактических ("Точка") и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Ока", "Ока-У").