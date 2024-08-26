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Военное обозрение

В западной прессе прогнозируют «серьёзные проблемы» у ВСУ из-за развертывания зенитных комплексов «Деривация-ПВО»

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Источник изображения: topwar.ru

Россия намеревается направить в зону СВО самоходные зенитно-артиллерийские комплексы 2С38 «Деривация-ПВО».

Это шаг может изменить динамику продолжающегося конфликта

- отмечается в издании Army Recognition.

Как указывается, данная система способна эффективно бороться с беспилотниками, высокоточным оружием и легкобронированной техникой.

Развертывание данного комплекса на ТВД укрепит военный потенциал России в регионе, где подобные угрозы становятся все более распространенными

- полагает автор.

2С38 создана на модифицированном гусеничном шасси БМП-3, которое характеризуется повышенной мобильностью. Основным вооружением машины является одна 57-мм автоматическая пушка, поддерживаемая усовершенствованной системой управления огнем, которая включает радар сопровождения цели, электрооптические датчики и баллистический вычислитель.

Эти системы позволяют 2С38 поражать цели с высокой точностью и на значительных дальностях [высота поражения до 4500 м, дистанция огня - до 6 км], что делает его грозным оружием на поле боя

- указывается в издании.

По словам автора, «Деривация-ПВО» может эффективно противодействовать БПЛА, которые стали одной из основных угроз на поле боя. Этому способствуют высокая скорострельность пушки [120 выстрелов в минуту], в то время как сложные системы наведения позволяют отслеживать и уничтожать беспилотники на различных высотах, в том числе низколетящие, которые часто сложно перехватить обычными зенитными системами.

Военные аналитики предполагают, что 2С38 могут стать серьезной проблемой для ВСУ, особенно для тех подразделений, которые полагаются на разведку с помощью БПЛА и специализируются на нанесении высокоточных ударов

- прогнозируется в западной прессе.

Как полагает автор, развертывание 2С38 на ТВД может привести к новой фазе конфликта, характеризующейся активизацией усилий по завоеванию превосходства в воздухе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Деривация-ПВО
Проекты
БПЛА
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