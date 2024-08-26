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Россия намеревается направить в зону СВО самоходные зенитно-артиллерийские комплексы 2С38 «Деривация-ПВО».
- отмечается в издании Army Recognition.
Как указывается, данная система способна эффективно бороться с беспилотниками, высокоточным оружием и легкобронированной техникой.
- полагает автор.
2С38 создана на модифицированном гусеничном шасси БМП-3, которое характеризуется повышенной мобильностью. Основным вооружением машины является одна 57-мм автоматическая пушка, поддерживаемая усовершенствованной системой управления огнем, которая включает радар сопровождения цели, электрооптические датчики и баллистический вычислитель.
- указывается в издании.
По словам автора, «Деривация-ПВО» может эффективно противодействовать БПЛА, которые стали одной из основных угроз на поле боя. Этому способствуют высокая скорострельность пушки [120 выстрелов в минуту], в то время как сложные системы наведения позволяют отслеживать и уничтожать беспилотники на различных высотах, в том числе низколетящие, которые часто сложно перехватить обычными зенитными системами.
- прогнозируется в западной прессе.
Как полагает автор, развертывание 2С38 на ТВД может привести к новой фазе конфликта, характеризующейся активизацией усилий по завоеванию превосходства в воздухе.