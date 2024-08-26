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ТАСС

Степашин считает, что Россия выйдет из СВО совершенно новой страной

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Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. Архивное фото
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Экс-премьер РФ отметил, что многих на Западе поразила реакция россиян на событиях последних двух лет

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россия после СВО будет совершенно новой страной с новым мироощущением. Такое мнение высказал в интервью ТАСС экс-премьер РФ Сергей Степашин.

"Полагаю, что у нас после всех этих тяжелых трагических событий - потому что, конечно, после распада СССР война с Госдепом через Украину - это трагедия, что там говорить, - будет новая страна, в хорошем смысле. С тем же названием, безусловно, но совершенно с другим самоопределением людей, с ощущением того, что мы все-таки можем. Мы можем", - сказал Степашин.

Отвечая на вопрос о новых элитах, собеседник агентства напомнил слова президента РФ Владимира Путина. "Я готов с ним согласиться, когда он сказал, что элита - это те, кто сегодня воюют. Они еще не являются элитой. Это просто гордость моей страны. Ребята, которые все взяли на себя. Те, кто им помогает, те же волонтеры, та же молодежь", - отметил он.

"Ну смотала определенная часть. Слиняли, сидят там, шулерят, ностальгируют о чем-то. А вот это новая элита. Это страна, это новые люди. Очень важно, что мы сегодня - я имею в виду государство, правительство, президента - делаем для того, чтобы эти люди, когда все закончится, никуда не пропали, были востребованы, чтобы о них вспоминали не только по наградам на кителях и мундирах, а потому, чтобы они активные участники нашей политической жизни", - считает Степашин.

По его мнению, многих на Западе поразила реакция россиян на событиях последних двух лет. "Ведь главный расчет был не на военно-политическое поражение нашей страны, а на "майдан", новый "майдан". Вот на что был расчет. На взрыв внутри страны. Сейчас сметут Путина. Вот мы же готовы: у нас была Грузия, у нас была Украина. У них чуть-чуть не получилось в Минске, если бы не [президент Белоруссии Александр] Лукашенко, который не струсил. Кстати, если бы [президент Украины во время "майдана" Виктор] Янукович не струсил, то ничего бы сейчас там не было. Но это другая история", - заключил он. 

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Путин Владимир
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