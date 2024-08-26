Инженеры ВС РФ изучат подбитую под Часов Яром шведскую бронемашину CV-90

При обследовании бронеавтомобиля нашли блокнот руководителя экипажа, который оставлял записи по управлению техникой, а также координаты целей, отметил военнослужащий 200-й гвардейской мотострелковой бригады

ЛУГАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Военнослужащие российской армии эвакуировали из-под Часового Яра подбитый бронетранспортер шведского производства CV-90, который поставлялся НАТО Вооруженным силам Украины (ВСУ). В настоящее время технику изучают для выявления ее особенностей и уязвимостей, сообщил ТАСС военнослужащий 200-й гвардейской мотострелковой бригады, выполняющей задачи в составе Южной группировки войск, с позывным Черемуха.

"В очередной раз благодаря действиям наших мотострелков противник был оттеснен, открылась серая зона, и был обнаружен такой экспонат. Этот экспонат у нас шведского производства - CV-90. Боевая машина пехоты с 40-мм пушкой и пулеметом. Разрабатывалась она с 1984 года, приняли ее на вооружение в 1993 году. Всего было выпущено порядка 1,1 тыс. единиц в различных модификациях. Машины стоят в основном на вооружении северных натовских стран. Машина из новых образцов натовской техники", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что технику подбили мотострелки ВС РФ противотанковой управляемой ракетой. При обследовании бронеавтомобиля был найден блокнот руководителя экипажа, который оставлял записи по управлению техникой, а также координаты целей. Сейчас инженеры подразделения будут изучать технику, чтобы найти ее уязвимости и понять, как справляться с ней в будущем. Как отметил собеседник агентства, первые обследования бронемобиля показали, что серьезной угрозы ВС РФ он не представляет и может быть уничтожен, как и другая техника.