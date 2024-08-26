Войти
ТАСС

Инженеры ВС РФ изучат подбитую под Часов Яром шведскую бронемашину CV-90

228
0
+1
Шведская БМП CV-90, которая была брошена отступающими украинскими военнослужащими
Шведская БМП CV-90, которая была брошена отступающими украинскими военнослужащими.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

При обследовании бронеавтомобиля нашли блокнот руководителя экипажа, который оставлял записи по управлению техникой, а также координаты целей, отметил военнослужащий 200-й гвардейской мотострелковой бригады

ЛУГАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Военнослужащие российской армии эвакуировали из-под Часового Яра подбитый бронетранспортер шведского производства CV-90, который поставлялся НАТО Вооруженным силам Украины (ВСУ). В настоящее время технику изучают для выявления ее особенностей и уязвимостей, сообщил ТАСС военнослужащий 200-й гвардейской мотострелковой бригады, выполняющей задачи в составе Южной группировки войск, с позывным Черемуха.

"В очередной раз благодаря действиям наших мотострелков противник был оттеснен, открылась серая зона, и был обнаружен такой экспонат. Этот экспонат у нас шведского производства - CV-90. Боевая машина пехоты с 40-мм пушкой и пулеметом. Разрабатывалась она с 1984 года, приняли ее на вооружение в 1993 году. Всего было выпущено порядка 1,1 тыс. единиц в различных модификациях. Машины стоят в основном на вооружении северных натовских стран. Машина из новых образцов натовской техники", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что технику подбили мотострелки ВС РФ противотанковой управляемой ракетой. При обследовании бронеавтомобиля был найден блокнот руководителя экипажа, который оставлял записи по управлению техникой, а также координаты целей. Сейчас инженеры подразделения будут изучать технику, чтобы найти ее уязвимости и понять, как справляться с ней в будущем. Как отметил собеседник агентства, первые обследования бронемобиля показали, что серьезной угрозы ВС РФ он не представляет и может быть уничтожен, как и другая техника. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
CV-90
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.08 10:25
  • 4046
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 09:46
  • 27
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией
  • 26.08 08:34
  • 1
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 25.08 21:40
  • 580
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.08 20:15
  • 14
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 24.08 18:49
  • 3
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 23.08 23:19
  • 5
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 23.08 21:31
  • 1
Ответ на "Парадигма СВО: перемирие или война"
  • 23.08 15:02
  • 0
Санкции против Беларуси – незаконны, а «столпы западной демократии» – нечистоплотны
  • 23.08 14:04
  • 3
Чемезов заявил, что танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне СВО
  • 23.08 13:14
  • 13
МС-21 готовится к первому полету