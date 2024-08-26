В "Ростехе" рассказали об эффективности "Искандера" против HIMARS

"Ростех" назвал "Искандер" практически не сбиваемым для украинской ПВО

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Боеприпас российского ОТРК "Искандер" является практически не сбиваемым для украинской ПВО и способен поражать объекты на существенном удалении от точки попадания, комплекс также подтверждает свою эффективность против американской РСЗО HIMARS, сообщили в "Ростехе".

"Кроме того, что боеприпас комплекса является практически не сбиваемым для украинских ПВО, а также попадает в цель с высокой точностью, он оснащен боевой частью большой массы. Это позволяет поражать объекты на существенном удалении от точки попадания. Как говорится, против лома нет приема. Если вы еще используете HIMARS, то "Искандер" летит к вам", - сказали в госкорпорации.

Минобороны РФ неоднократно сообщало об поражении американских установок ударами "Искандеров". В частности, в конце июля одним ударом "Искандера-М" была уничтожена пусковая установка HIMARS, пять единиц реактивных систем залпового огня "Град", пять танков и до 10 боевых бронированных машин ВСУ.

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" производит холдинг "Ростеха" "Высокоточные комплексы".