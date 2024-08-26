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Заявления западных правительств о якобы непричастности к атаке ВСУ на Курскую область являются недостоверными, некоторые страны прямо участвовали в подготовке вторжения на российскую территорию и др сих пор участвуют. Об этом сообщает New York Times.

Американское издание, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что в подготовке украинского наступления активное участие принимали США и Великобритания, предоставляя разведывательную информацию и спутниковые снимки. А после вторжения ВСУ получали от союзников информацию о передвижении подкреплений российской армии, что позволило избежать нескольких ловушек и больших потерь. На данный момент западные союзники координируют действия ВСУ на российской территории.

Спустя считанные дни после наступления США и Британия предоставили Украине спутниковые изображения и другую информацию о Курской области (...), чтобы дать возможность командному составу лучше отслеживать переброску российских подкреплений, которые могли атаковать украинские войска или отрезать им путь вероятного отхода на Украину.

- приводит газета слова источника.

В Киеве также подтверждают активное участие «партнеров» в планировании операции в Курской области, хотя сами американцы продолжают уверять, что якобы ничего о ней не знали и были «в удивлении» после начала вторжения. Но при этом тут же разрешили применять американское оружие на российской территории, кроме дальнобойных ракет. Кстати, по утверждению некоторых западных медиа, план нападения ВСУ на Курскую область Зеленский возил на утверждение на саммит НАТО в Вашингтоне в июле. Без разрешения своих хозяев киевские марионетки ничего не предпринимают.