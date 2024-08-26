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ТАСС

Степашин назвал события в Курске свидетельством полномасштабной войны НАТО с РФ

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Сергей Степашин
Сергей Степашин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Форма проведения боевых действий на фронте сейчас несоизмерима с понятием "специальная военная операция", считает бывший премьер-министр России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Нападение на Курскую область свидетельствует, что СВО превратилась в полномасштабную войну НАТО с Россией, заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

"Когда принималось решение Совбезом в 2022 году о начале спецоперации, никто не рассчитывал, что мы будем воевать со всей НАТО. Именно воевать", - подчеркнул он.

Как отметил Степашин, форма проведения боевых действий на фронте сейчас несоизмерима с понятием "специальная военная операция", в особенности после событий в Курске.

"Ситуация в Курске показала, насколько важна сегодня военная составляющая. Я очень рассчитываю, что у наших военных штабов есть в запасе задумки, потому что война стала совершенно другой. Это уже не СВО. Мы понимаем, что сегодня мы воюем с НАТО по полной схеме. И форма проведения военных действий совершенно иная", - считает он.

"Я прошел чеченскую кампанию, был в Афганистане, учился в советской военной академии. И могу уверенно сказать, сейчас совсем другая война", - отметил собеседник агентства.

Украинские бандеровцы

Степашин считает, что нападение на Курскую область "вскрыло нарыв", а действия ВСУ сравнимы с "бандеровщиной".

"Дело даже не в том, как они вошли, этот вопрос к военным, а в том, как они себя ведут. Это поколение - эсэсовцы, бандеровщина. В 1963 году мы поймали последнего бандеровца, через полгода Хрущев их всех амнистировал. Теперь их дети и внуки", - убежден он.

По мнению собеседника агентства, они пытаются сделать из Украины "антироссию", вызвать ненависть, повторить историю Палестины и Израиля.

"Эскалация боевых действий продолжается, но очевиден наш военный потенциал и военно-промышленный комплекс", - заключил Степашин. 

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Страны
Афганистан
Израиль
Россия
Украина
Проекты
NATO
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