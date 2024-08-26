Специалисты ремонтного подразделения показали восстановление вооружения в зоне СВО

Специалисты ремонтного подразделения армейского корпуса группировки войск «Восток» оперативно восстанавливают любое вооружение в тыловом районе спецоперации, рассказали 25 августа в Минобороны, показав фрагмент работы по техобслуживанию вооружения.

Специалисты ремонтного подразделения армейского корпуса группировки войск «Восток» выполняют широкий спектр задач по техническому обслуживанию и восстановлению артиллерийского, стрелкового вооружения, а также боевой и специальной техники в тыловом районе. В подразделении служат профессиональные мастера оружейного дела, сварщики, электрики и механики. В цехах полевого пункта ремонта и восстановления вооружения и техники имеется всё необходимое оборудование и инструменты.

После ремонта каждая боевая единица проходит обязательную проверку и пристрелку на полигоне. После проведения испытаний восстановленные оружие и техника отправляются в подразделения для выполнения боевых задач на передовой.

«Занимаемся ремонтом артиллерийского вооружения, а также стрелкового. Чиним, обслуживаем. Бывает такое, что мина прилетает и осколки разбирают стрелковое оружие, минометы, пулеметы, то есть разрывает дуло. На автомате, к примеру, его заменить тяжело. Если оружие не обгоревшее, не заклинившее — разобрали, посмотрели, заменили, собрали, протестировали — оружие готово к бою», — рассказал специалист по ремонту вооружения боевых машин и стрелкового оружия с позывным Сахалинец.

Он добавил, что после ремонта вооружения мастера обязательно едут на полигон — пристреливают, проверяют, выявляют возможные недостатки. Если есть недочеты, их устраняют, и всё хорошо — оружие готово к бою, уточнил Сахалинец, который в гражданской жизни был автомехаником.

«С оружием, как и с техникой: всё разбирается, всё снимается, чинится, есть запчасти», — признался он.

22 августа в Минобороны рассказали, как мастер по ремонту военной техники помог вернуть на поле боя более 15 боевых машин. Владимир Абрамов занимается ремонтом и в составе группы технической разведки неоднократно выезжал на линию боевого соприкосновения для поиска и эвакуации в тыл поврежденной в боях военной и специальной техники.

3 декабря 2023 года Минобороны показало, как специалисты ремонтных подразделений Западного военного округа (ЗВО) показали, как проводят ремонт, модернизацию и бесперебойное обслуживание вооружения и военной техники (ВВТ) в зоне спецоперации. Задача ремонтного батальона — своевременно отремонтировать колесную и гусеничную технику, которая поступает с передовой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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