Степашин счел невозможными переговоры с Киевом

Единственное, что может сейчас устроить Москву, это капитуляция киевского режима, уверен бывший премьер-министр России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Переговоры с Киевом исключены, вести их с президентом Украины Владимиром Зеленским то же самое, что говорить с Гитлером. Любые соглашения сейчас будут повторением ошибки Хасавюрта, нужна только капитуляция, заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр России Сергей Степашин, который в 1994-1996 годах входил в число руководителей операции по разоружению незаконных вооруженных формирований в Чечне.

"Вопрос только один сегодня. Это нанесение поражения нацистскому террористическому режиму. Другого пути нет. Я с Дмитрием Медведевым согласен, что мирные переговоры вести ни с кем нельзя", - считает он.

"С кем вести мирный переговоры? Нелегитимный Зеленский? Это то же самое, что вести мирные переговоры с Гитлером в 1944 году. Мы же не стали с ним вести. Хотя попытки такие были", - отметил он.

По мнению собеседника агентства, единственное, что может устроить Россию сейчас, это капитуляция киевского режима. "Я другого пути, вот сейчас, особенно после Курска, не вижу", - подчеркнул он.

О повторении ошибки 1996 года

Степашин сравнил возможные договоренности с Киевом с заключением Хасавюртских соглашений в 1996 году, которыми закончилась первая трехлетняя операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне.

"Когда говорят "давайте договоримся" - у нас уже была договоренность в Хасавюрте [генерала Александра] Лебедя в 1996 году, когда он считал, что скоро заменит больного Бориса Николаевича. Он подписал Хасавюрт, мы вывели все войска, хотя боевики практически не контролировали Чеченскую Республику - знаю не понаслышке. Ну и что? Пришлось возвращаться в 1999 году", - отметил он.

Он утвердительно ответил на вопрос, действительно ли соглашение с Киевом фактически повторит ту ошибку. "Совершенно верно. Для меня это предательство, как для всех военных", - подчеркнул Степашин.