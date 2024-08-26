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Военное обозрение

ВМС США проблемы нарастают

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы США планируют вывести из эксплуатации 17 вспомогательных судов. Это значительное сокращение, учитывая, что флот действует во всех океанах и требует постоянного пополнения горюче-смазочными материалами, боеприпасами и другими предметами снабжения.

Командование военно-морских перевозок разработало план сокращения 17 судов из-за нехватки квалифицированных моряков для управления ими. Два корабля снабжения «Льюис энд Кларк», флотский танкер, 12 экспедиционных быстроходных транспортных судов (EPF) класса «Спирхед» и две передовые экспедиционные морские базы ВМС будут переведены в период «расширенного технического обслуживания». Экипажи этих судов будут переведены на другие корабли флота.

Есть предположения, что массовый вывод в резерв быстроходных транспортов «Спирхед» обусловлен проблемами с их силовыми установками. Вывод в резерв сразу 12 из 16 корпусов наводит на аналогии с литоральными кораблями, которые также были выведены из эксплуатации. Вероятно, концепция оказалась неудачной, хотя сомнения в её эффективности возникали ещё во время проектирования.

Два первых быстроходных транспорта уже неофициально выведены из эксплуатации и находятся на базе ВМС в Филадельфии.

Две передовые базы — это USS Lewis Puller (ESB-3), базирующийся в Бахрейне в составе Центрального командования США, и USS Herschel «Woody» Williams (ESB-4), базирующийся в заливе Суда, Греция, и действующий в Европейском и Африканском командованиях США.

Сокращение позволит «сэкономить» около 700 человек. Из 5500 штатных должностей сейчас укомплектовано 4500. Однако сокращение 700 штатных единиц не решает проблемы некомплекта, поскольку 300 человек — это экипажи 4–5 судов, так как суда очень разные.

Кроме того, люди увольняются быстрее, чем успевают набирать новых. «Перегрузка», неназванный источник в КМП, говорит, что средняя нагрузка на одного моряка составляет 1,27, то есть условный матрос или моторист работает ещё за четверть отсутствующего члена экипажа. Требования к экипажам КМП выше, чем к гражданским морякам, а зарплаты у них совсем не военные. Значительная часть льгот, которые полагаются военнослужащим, на них не распространяется.

Сокращение «плавучего тыла» обязательно скажется на действующих кораблях. Флот, действующий в океане, не может без постоянного снабжения, поскольку топливо и продукты питания расходуются постоянно, даже если корабль не воюет.

Также интересно, что вчера, 22 августа, из Норфолка ушли авианосцы «Джордж Буш» и «Дуайт Эйзенхауэр». Если с первым всё более-менее понятно — он проходит курс боевой подготовки, то куда отправили «Айка» — это пока остаётся загадкой.

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