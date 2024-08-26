НАТО будет практиковать применение ядерного оружия.

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В НАТО идет подготовка к учениям под кодовым названием «Стойкий полдень», целью которых является проверка функционирования системы ядерного сдерживания альянса. Воздушные маневры пройдут с 14 по 24 октября в воздушном пространстве Великобритании, Бельгии, Дании, Германии и Нидерландов. Самолеты также будут действовать с баз в Италии и США.

Цель учений — проверка готовности самолетов, способных нести ядерное оружие. Кроме того, учения дают возможность реалистично отработать протоколы и процедуры безопасности, связанные с обращением с ядерным оружием. Кроме того, усиливается совместимость. Сценарий учений разработан так, чтобы требовать координации действий самолетов разных типов, разных стран и разных систем управления.

Учения призваны продемонстрировать готовность альянса защищать своих членов всеми доступными средствами, включая применение ядерного оружия. НАТО является ядерным альянсом с момента своего создания, и хотя иногда раздаются голоса о том, что руководство НАТО поддерживает ядерное разоружение, официальная доктрина предполагает, что пока другие страны обладают ядерным оружием, НАТО также будет иметь его в своем арсенале.

Для того чтобы НАТО использовало ядерное оружие, необходимо согласие представителей всех тридцати одного члена Группы ядерного планирования. Из всех членов НАТО в эту группу не входит только Франция. Вторым условием применения ядерного оружия является совместное согласие президента США и премьер-министра Великобритании.